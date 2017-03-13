Чем можно «зацепить» человека, остро нуждающегося в деньгах? Прежде всего их доступностью: быстротой получения и максимально упрощенной процедурой оформления. Так и в этом случае. Назойливая реклама в людных местах в Барановичах (на столбах, на остановках общественного транспорта, у торговых объектов) и в интернете обещала «деньги — всем» до 7 миллионов рублей. Столь высокая активность денежных «магнатов» привлекла внимание Барановичского межрайонного отдела УДФР КГК. Как выяснилось, за время незаконной деятельности ООО «Деньги в долг инвест» удалось привлечь 50 клиентов (не только из Барановичей, но и из Ляховичей и других городов). При этом некоторые из них попали в финансовую кабалу и задолжали коммерсантам до 23 миллионов рублей («старыми») только в качестве пени. Точку в этой истории недавно поставил Верховный суд, пишет «Вечерний Брест».

15 минут — и наличные в кармане

«Формально (по договору) клиенты получали деньги сроком на один день и без процентов, что вполне законно. Но фактически заем выдавался на 10 дней с возможностью продления. А проценты по документам фигурировали как пеня за неисполнение обязательств», — рассказывает судья экономического суда Брестской области Елена Демьянюк.

«О существовании фирмы я узнала из объявления на автобусной остановке, — поведала одна из клиенток. — Пришла в офис по указанному адресу, заполнила анкету, и через 15 минут мне выдали деньги».

Оформление займов ООО «Деньги в долг инвест» происходило в торговых центрах «Калі ласка» и «Радужный» — в офисах под вывеской потребительского кооператива «Стартовый капитал» (с привлечением менеджеров этой организации). Понятное дело, заем на один день никого не интересовал. Менеджеры поясняли, что деньги можно взять на 10 дней. В счет-фактуре кроме суммы займа указывались и проценты «сверху»: 15% пенсионерам и постоянным клиентам и 20% — всем остальным. К примеру, взяв 1 миллион рублей на 10 дней, вернуть надлежало 1 миллион 200 тысяч рублей.

Финансовая петля

Среди заемщиков были вполне состоятельные клиенты, которых не волновало, «под каким соусом» выдаются деньги, и возвращали долг они в срок. Но большинство заемщиков — пожилые люди и молодые семьи с низким доходом. Деньги им нужны были на лекарства, приобретение бытовой техники, и просто потому, что «тяжелое финансовое положение». Некоторые из них буквально попали в финансовую кабалу. Чтобы погасить предыдущий долг, брали очередной, а затем еще… Задолженность нарастала, как снежный ком, грозя накрыть с головой.

У одной небогатой пожилой дамы «пеня» (или проценты) составила 23 миллиона рублей. Пенсионерка в первый раз взяла заем на организацию похорон мужа. И если бы не помощь дочери, которая сразу выплатила всю сумму, чтобы не затягивать еще туже финансовую петлю, неизвестно, чем бы все закончилось. А некоторые заемщики все еще ходят в должниках. Из-за своей финансовой неграмотности некоторые, по их же собственному признанию, не только не удосужились прочитать договор, но и названия фирмы, любезно предоставившей заем, не знают.

Один из клиентов предположил, что это «Быстрые деньги». Видимо, по ассоциации с процветавшими некоторое время назад финансовыми организациями, деятельность которых была прекращена в законодательном порядке.

В Перечне не значится

Подобная деятельность на денежном рынке регулируется указом президента № 325 от 30.06.2014 г. «О привлечении и предоставлении займов, деятельности микрофинансовых организаций». В этом документе определено, что с 1 января 2015 года предоставление 3 и более займов в течение календарного месяца одному или нескольким заемщикам в сумме, не превышающей 15 тыс. базовых величин на одного заемщика на день заключения договора, признается деятельностью по регулярному предоставлению микрозаймов. Этим вправе заниматься только юридичиские лица, включенные Нацбанком в реестр микрофинансовых организаций. ООО «Деньги в долг инвест» в этом списке не значится.

Постановлением экономического суда Брестской области 5 сентября 2016 года на эту организацию наложено взыскание: штраф 10 500 рублей с учетом деноминации (105 миллионов «старыми») с конфискацией дохода в сумме около 13 000 рублей (или 130 миллионов рублей).

Фирма обжаловала это решение в Верховном суде. Но высшая судебная инстанция своим постановлением от 26 октября 2016 года оставила его в силе. После этого последовала еще одна попытка обжаловать уже оба постановления. Точку в этом деле поставил заместитель председателя Верховного суда РБ Василий Демидович, оставив оба решения без изменения, а жалобу без удовлетворения.

К сожалению, заемщиков это не освободило от долговых обязательств перед ООО «Деньги в долг инвест». Если, конечно, кто-то из них не обратился за помощью к квалифицированным юристам и не попытался отстоять свои права в судебном порядке.

По материалам Верховного суда: «Основой процентных ставок денежного рынка является официальная ставка центрального банка (ставка рефинансирования). При снижении Национальным банком в течение 2016 года ставки рефинансирования с 25 до 20 процентов годовых используемый ООО „Деньги в долг инвест“ механизм предоставления микрозаймов предусматривал ставку в размере 1,5−2 процента за каждый день (более чем в 30 раз превышающую среднедневную ставку рефинансирования)».