Чтобы сейчас и впредь вам легче было найти книгу «под настроение», мы затеяли ежемесячно делать подборки интересных книг на любой вкус.

В них может быть литература самых разных жанров, вышедшая как 10 дней, так и десять лет тому назад. Не факт, что вы встретите здесь рекордсменов продаж («Пятидесяти оттенков серого» ждать не приходится), потому что обзоры эти будет делать не магазин, у которого есть цель «сбыть с рук», а увлеченный читатель, который любит писать о книгах.

От автора рубрики Эмилии Корсаковой: «В этой рубрике никогда не будет того, что мне не понравилось (по крайней мере в оценке книг я постараюсь быть откровенной), также в ней не будет отзывов о книгах, которые я не читала. Но и объективности, пожалуй, ждать особенно не стоит, ведь на вкус и цвет все фломастеры разные, а списки книг не рекомендованы какими-нибудь важными государственными органами. Порой эта рубрика будет тематической, порой просто списком книг, прочитанных за тот месяц, что я готовлю этот текст, тут нет правил — только книги. И еще один маленький вводный момент: о каких-то книгах я буду писать довольно много, о каких-то меньше, но это абсолютно не говорит ни о качестве, ни об объеме книги, а просто о том, как сложились буквы в слова лично у меня".

Сегодня перед вами беспроигрышная подборка книг, от которых невозможно оторваться, не дочитав до конца. Жанр «детектив» говорит сам за себя!

Артуро Перес-Реверте — «Фламандская доска»

В очередной детективной истории Артуро Перес-Реверте остается верен себе: исторические загадки перекликаются с настоящим временем, мир искусства открывает все новые грани, а герои все так же сражаются за право жить и быть счастливыми.

Фламандская картина, написанная на деревянных плашках, представляет собой семейный вечер и игру в шахматы. Неоконченная в XV веке партия превращает жизнь героев XX века в детектив с ежедневно возрастающими ставками. Им приходится продолжать ее в реальном времени, а фигурами в игре становятся уже сами персонажи романа.

Развязка детективной истории будет неожиданной, но в то же самое время вполне закономерной.

Борис Акунин — «Алтын-Толобас»

В очередном своем романе Борис Акунин вновь рассказывает своим читателям историю Фандорина, но не Эраста Петровича, а сразу двух других Фандориных — Корнелиуса Фон Дорна в XVII веке и Николаса Фандорина в XX веке.

Действие романа происходит одновременно в двух временах: архивные труды Николаса Фандорина неожиданно приводят его к реальным поискам библиотеки Ивана Грозного. На этом пути потомок знаменитого сыщика встретит как множество приключений, так и верных, настоящих друзей.

Иоанна Хмелевская — «Что сказал покойник?»

Одна из наиболее успешных книг польского авторства написана в жанре иронического детектива. История о том, как герой вполне мирной профессии оказывается вовлеченным в водоворот событий с тайнами, расследованиями, перестрелками и крупными суммами денег.

Польского архитектора события перебрасывают из города в город, из страны в страну, ей грозят опасности. И все это ради того, чтобы узнать — что сказал покойник?

История динамичная, яркая, к тому же сдобрена хорошим юмором.

Агата Кристи — «Десять негритят»

«Десять негритят» — один из самых известных и популярных детективных романов Агаты Кристи. Его действие начинается на Негритянском острове, куда по приглашению приезжают 10 не знакомых друг с другом людей.

Странности начинаются практически сразу: ведь хозяев в доме нет, а сами гости оказываются на острове совершенно одни, отрезанными от другой жизни.

Гости начинают умирать один за одним, согласно детской считалке про 10 негритят. Казалось бы, только сумасшедшему может прийти в голову подчинять убийство обычному стишку. Развязка оказывается страшной, но в то же время заставляет о многом задуматься.

Эдгар Алан По — «Убийство на улице Морг»

«Убийство на улице Морг» является первым литературным произведением в жанре «детектив». В нем можно встретить такие «известные» моменты, как аналитические способности, встречу двух людей, поселившихся под одной крышей, перерастающую в дружбу, расследование и описание громких преступлений. Все это и многое другое сейчас кажется уже повторением, а тогда всех этих приемов и сюжетных ходов просто не существовало.

Сама же история повествует о жестоком двойном убийстве на улице Морг, в которой изобретательность убийцы сталкивается с недюжинными аналитическими способностями сыщика, где последний, конечно же, побеждает.

Гастон Леру — «Тайна желтой комнаты»

«Тайна желтой комнаты» — детективный роман одного из основоположников жанра, который наиболее известен скорее как автор «Призрака оперы». Так сложилось, что произведение, принесшее автору наибольшую известность, поглотило все остальные его произведения. Между тем детективы ему удавались ничуть не хуже.

Тайна желтой комнаты начинается с совершения невозможного преступления — убийства в запертой изнутри комнате. Казалось бы, невозможно, невыполнимо и совершенно не ясно, где искать преступника.

Однако главный герой, изучив все планы и схемы замка, находит путь, по которому проводит расследование.

Сидни Шелдон — «Если наступит завтра»

Обвиненная в страшном преступлении, главная героиня романа, выйдя из тюрьмы, встает на путь мести. Месть приводит к совершению все новых и новых преступлений. Героиня «наказывает» людей, наживших свое богатство нечестным путем, но становятся ли от этого ее намерения благими?

Лихо закрученный сюжет Сидни Шелдон рассказывает о невероятных приключениях, погонях, уходах от полиции, дружбе и, конечно же, любви. А за детективной историей поднимаются многие вопросы добра и справедливости.

Артур Конан Дойл — «Собака Баскервилей»

Одна из самых жутких историй из расследований Шерлока Холмса, повествующая о загадочной смерти сэра Чарльза Баскервиля.

Герои отправляются в Баскервиль-холл, чтобы расследовать жуткое преступление. Загадку же составляет семейная легенда рода Баскервилей, согласно которой в болотах живет призрачная собака, призванная покарать одного из потомков рода.

Жители окрестностей и потомки рода Баскервилей искренне верят в то, что проклятие существует, что существенно затрудняет расследование.

Но Шерлок Холмс не был бы знаменитым сыщиком, если бы и здесь не вывел преступников на чистую воду, несмотря на всю мистику происходящего.