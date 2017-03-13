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Беларусь рассчитывает на увеличение товарооборота с Израилем

14.03.2017 09:48 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь рассчитывает на увеличение товарооборота с Израилем

Беларусь рассчитывает на увеличение объема инвестиций и товарооборота с Израилем, сообщил заместитель премьер-министра Михаил Русый на заседании совместного белорусско-израильского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству в Минске.

В 2016 году товарооборот между Беларусью и Израилем составил 93 млн евро. По мнению Михаила Русого, страны должны активнее использовать возможности для расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере и наращивать взаимный товарооборот, сообщила пресс-служба Совмина.

"Беларусь располагает достаточными ресурсами для увеличения поставок в Израиль продуктов питания и других качественных товаров, которые сегодня востребованы в Израиле", - добавил вице-премьер.

Кроме того, Беларусь готова вместе с Израилем продвигать на рынках третьих стран совместно произведенную продукцию.

В Беларуси успешно реализуются проекты с привлечением израильских инвестиций и технологий. Хороший опыт взаимодействия есть в агропромышленном производстве и строительном секторе.

"Белорусское руководство ведет последовательную работу по формированию максимально благоприятной деловой среды для отечественного и зарубежного бизнеса, - отметил Михаил Русый. - Думаю, это послужит толчком, чтобы наши бизнесмены вместе с израильскими осваивали новые направления сотрудничества и новые рынки".

Активизации белорусско-израильского сотрудничества должно способствовать и создание зоны свободной торговли между Израилем и ЕАЭС. "Это затронет не только взаимную торговлю, но и инвестиционное сотрудничество", - считает Михаил Русый.

Кроме того, Беларусь готова развивать сотрудничество в сфере туризма, здравоохранения и культуры.

Министр алии и абсорбции Израиля Софа Ландвер в свою очередь напомнила о мероприятиях, которые запланированы к 25-й годовщине установления белорусско-израильских дипотношений.

"Наши государства связывают тесные отношения и история. Хотелось бы, чтобы нынешний год придал импульс нашему взаимовыгодному сотрудничеству - это очень важно для израильского правительства", - сказала она.

 
Теги: Минск
 
 
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