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Бойцы ММА одновременно нокаутировали друг друга
Занятный случай произошел во время поединка американских бойцов смешанного стиля (ММА) на турнире Shamrock FC 285 в Канзас-Сити, штат Миссури.
Видео:
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Аксель Касарес и Алан Васкес одновременно нокаутировали друг друга уже в первом раунде. Соперники нанесли друг другу удары в лицо и упали. Первым с настила сумел подняться Васкес, которому и присудили победу.
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Занятный случай произошел во время поединка американских бойцов смешанного стиля (ММА) на турнире Shamrock FC 285 в Канзас-Сити, штат Миссури.
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