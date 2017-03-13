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Бойцы ММА одновременно нокаутировали друг друга

14.03.2017 10:00 — Разное | Tut.by  
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Занятный случай произошел во время поединка американских бойцов смешанного стиля (ММА) на турнире Shamrock FC 285 в Канзас-Сити, штат Миссури.

Видео: Shamrock FC

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Аксель Касарес и Алан Васкес одновременно нокаутировали друг друга уже в первом раунде. Соперники нанесли друг другу удары в лицо и упали. Первым с настила сумел подняться Васкес, которому и присудили победу.

 
 
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Занятный случай произошел во время поединка американских бойцов смешанного стиля (ММА) на турнире Shamrock FC 285 в Канзас-Сити, штат Миссури.

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