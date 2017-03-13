Вы когда-нибудь складывали дрова в поленницу? Значит, сможете и целый дом из дров сложить. По крайней мере, так считают поклонники одной из самых бюджетных технологий строительства. В Америке она называется Cordwood, российские энтузиасты переименовали ее в «глиночурку». Однако суть это не меняет — для возведения стен используются обыкновенные дрова, которые укладываются на специальный раствор.

Технологию массовой не назовешь — и у нас, и во всем мире дрова принято применять по их прямому назначению. И все же определенный интерес она представляет. Например, с точки зрения дизайна. Дом из чурок выглядит как минимум необычно.









Те, кто занимается возведением домов из дров, утверждают, что древние остатки подобных построек находили и в Европе, и в Сибири, и в Азии. Однако хорошо сохранилось до наших дней только несколько домов на северо-востоке Америки, построенных в 1800-ых годах. Пик популярности эта технология получила во время американской Великой депрессии. И понятно почему — практически бесплатные материалы мог позволить себе любой человек, а простая конструкция не требовала привлечения квалифицированных строителей. Идея использовать для строительства бесплатные строительные материалы роднят технологию Cordwood с соломенным домостроением: только природные и бесплатные материалы, только собственные силы.

Современны владельцы домов из дров утверждают, что строительство им обошлось дешевле, если бы они строили из классических бревен. При этом в эксплуатации дома ничем не уступают обыкновенным деревянным: зимой тепло и прохладно летом.



















Что же представляет собой технология при близком рассмотрении?

Как и любое строение, дому-поленнице потребуется надежное основание. При выборе конструкции фундамента руководствуются теми же соображениями, что и при строительстве деревянного дома.





Стены по технологии Cordwood состоят из дерева на 40 — 60%. Лучше использовать хвойные деревья, они меньше будут сжиматься и расширяться от перепада температур. Главное условие — дрова должны быть сухими и без коры. Торцы каждого полена обрабатываются наждаком и пропитываются антисептиком. Длина чурок может быть разной — от 15 до 90 см. Считается, что чем толще стена, тем она теплее. Остальная часть — скрепляющий раствор.









Дрова в стене укладывают поперек и крепят раствором. При этом раствор кладут только по краям, а середину заполняют изоляционной смесью, например, опилками с известью, целлюлозой, полистиролом (в гранулах). Единого и «самого правильного» рецепта раствора не существует, мы нашли как минимум три. Например, 9 частей песка, 3 части хвойных опилок, 3 части извести, 2 части цемента. Или же 3 части песка, 2 части смоченных опилок, 1 часть цемента и 1 — гашеной извести. Есть вариант из глины, песка и соломы — но тут велика вероятность трещин.





Главная же проблема строительства из дров — это перевязка углов. Не у всех получается сделать этот элемент правильно — полено не заводской кирпич, каждое имеет свой размер. Поэтому чаще всего этот скользкий момент обходят по пути наименьшего сопротивления — делают круглые стены.





Более продвинутые чуркостроители сначала возводят деревянный каркас и заполняют его поленьями на растворе. Для более плотной кладки чередуют бревна разного диаметра. А вот какие лучше — колотые или из целого бревна, — не важно, применяют и те и другие. Кладку ведут с уже поставленными оконными и дверными блоками — вырезать их потом не получится.

















Построенный дом должен хорошо просохнуть. Торцы чурок оставляют видимыми как на фасаде, так и внутри, покрыв их краской или пропиткой. Выступающие части бревен часто становятся главными героями интерьеров дома. Впрочем, при желании, стены можно оштукатурить по деревянной обрешетке.

Крыша дома из дров может быть абсолютно любой. Главное условие — длинные свесы, которые должны дополнительно защищать стены от намокания. Если цель строительства такого дома — удивить всех, накрывать его стоит деревянной дранкой или камышом. Про экономию в этом случае речь уже не идет, природные кровли у нас «золотые», но строение должно получиться весьма оригинальным.

Впрочем, строить полноценные жилые дома из дров у нас мало кто решится. Зато для беседки или дачного домика — вполне подходящая идея.



