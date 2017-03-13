Жизнь порой подбрасывает задачи, которые кажутся нам неразрешимыми. Особенно если дело касается любимого человека. В этом случае невозможно быть объективным и нужен трезвый взгляд со стороны.

Если вы запутались в отношениях и чувствуете потребность анонимно рассказать свою историю психологу, напишите по адресу lina@tutby.com с пометкой в теме письма «моя жизнь».

Что делать, если норма начинает казаться тебе проблемой — комментирует психолог Наталья Дорфман.



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— Здравствуйте. Прошу опубликовать мою историю анонимно. Обсудить это я не могу ни с кем. Слишком личное, и стыдно: мне 29 лет, и у меня до сих пор не было интимных отношений.

Понимаю, что это из рода фантастики сегодня, но так вот сложилось. Я росла в очень религиозной семье, где с детства внушалось, что секс до брака — грех, что девушка, которая себе это позволила, позорит своих родителей, никто на ней не женится… И т.д.

Не могу сказать, что я сегодня с этим согласна, но, наверное, то, что я это постоянно слышала в подростковом возрасте, на меня сильно повлияло.

Плюс у меня были очень плохие отношения с отцом. У нас никогда не было общения как такового, он деспотичный человек. Сейчас читаю много статей о психологии и понимаю, что я не научилась общаться с мужчинами, всегда какой-то дискомфорт и недоверие были рядом с ними. Ждала мужчину, с которым что-то изменится.

Начиная лет с 18−20, слушая разговоры подруг, стала понимать, что моя ситуация, мягко говоря, не самая нормальная. Но ложиться в постель просто так не могла. Искала мужчину, которому смогу доверять.

Нашла его, кажется, пару месяцев назад. Это первые серьезные отношения в моей жизни. Этот человек заботится обо мне, он сильный, понимающий, нежный. С самого начала сказала ему, что секс для меня — серьезный шаг и торопить события не хочу. Но чувствую, что ему этого не хватает. Боюсь его потерять… Что найдет другой вариант.

Чувствую себя неполноценной, как уже говорила, ни с кем обсудить такое не могу. Даже с психологом. Не представляю, как буду такое рассказывать. Мне даже к гинекологу стыдно идти. Многие в моем возрасте уже не первого ребенка рожают, а мне страшно даже говорить на эту тему. Что мне делать? Стоит ему признаться?

Наталья Дорфман, врач, психолог, автор и ведущая курса « Школа отношений ». Более 7 лет занимается психологией гендерных отношений:

— Сегодня открытая сексуальность, понимаемая как демонстрация своей готовности вступить в сексуальный контакт, превратилась в популярный женский аксессуар. Женщины полагают, что выставляя это напоказ, они выглядят привлекательнее, но на самом деле — просто доступнее. Медийные образы внушают женщине, что ее задача — «хотеть и быть готовой в любой момент». Что делает женщину в глазах мужчины удобным и простым продуктом для потребления. Подобная ситуация упрощает жизнь мужчины — женщину не надо добиваться, не надо что-либо предпринимать, чтобы стать объектом ее внимания и желания.

Ваши страхи родились из этой идеологии, из идеи о том, что если у женщины нет секса — с ней что-то не так. На самом деле это далеко не всегда соответствует действительности. Не каждый момент в жизни женщины есть партнер. И это совершенно нормально, так как мы живем в мире, где родители больше не договариваются о будущих браках своих детей, где каждый сам ответствен за поиск и выбор своего партнера, а расставание и развод не являются более редкостью или исключением. Более того, для того чтобы быть успешным в построении отношений, женщина должна иметь возможность побыть одной в какие-то периоды своей жизни, совершенно не страдая от своего одиночества. Женщина, которая умеет быть одна и умеет быть в паре, получает возможность не спешить и выбирать, а не цепляться за первого возможного партнера.

Когда у женщины на данном этапе нет отношений, нет партнера, с которым она готова двигаться дальше, когда она находится на этапе поиска, рассмотрения и выбора, вполне естественно, что она чувствует себя неготовой к сексуальным отношениям. Решение о том, чтобы начать сексуальные отношения, должно приниматься женщиной не в силу того, что современная сексуальная культура в обществе навязывает ей определенную легкость в принятии такого решения, а исключительно в ситуации, когда партнер не на словах, а на деле демонстрирует свою надежность и безопасность для женщины и ее чувства говорят ей об этом.

Несмотря на то что ваши родители пугали вас, стремясь защитить от необдуманных решений, ваша чистота и разборчивость в сексуальных контактах — отнюдь не ваш недостаток или дефект. Речь идет не о полноценности, а о вашей разборчивости и умении ждать, сохраняя порядок и чистоту в самом интимном.

Замечательно, что вы не побоялись сказать мужчине, который вам нравится, что секс для вас — это серьезный шаг и для того, чтобы его предпринять, вам нужно больше времени. Сильный и понимающий мужчина умеет ждать и умеет добиваться своей цели. Не бойтесь потерять мужчину по этой причине. Мужчина может исчезнуть из отношений даже после секса, если это единственное, что он искал в этих отношениях. Привлечь мужчину сексом можно, но удержать — невозможно. Помните, что секс сегодня стоит дешево, и если мужчину не интересуют отношения и он не готов любить вас, он всегда найдет его с минимальными затратами.

Не торопите ваши отношения. Помните, что дом, построенный впопыхах, часто рушится при легком ветерке и уж точно не перенесет жизненной бури. Позволяйте расти вашим отношениям через узнавание друг друга, через опыт, переживаемый вместе. Одновременно с этим взращивайте и вашу чувственность в отношениях — через прикосновения, объятия, поцелуи. Осознавайте свои ощущения от того, что рядом с вами другой человек — его тепло, его запахи, его дыхание. Получайте опыт того, что мужчина может быть не только холодным и деспотичным, как ваш отец, но и нежным, теплым, способным на заботу и дающим вам чувство защищенности. Прекрасно, если этот этап будет неторопливым, если вы оба успеете насладиться им. Накопленные ощущения, желания, эмоции — это основа взаимного сексуального притяжения. И это обещает вам более интересный, более глубокий и более яркий опыт сексуальных отношений в будущем.

Вам не нужно делать никаких громких признаний. Вам нечего стесняться и нечего бояться! Любящий вас мужчина не испугается тому, что узнает, что сексуальные отношения вы рассматривали только через призму взаимной любви и доверия. Вы можете говорить о том, что чувствуете, и просить помощи или поддержки, открывая, что причина ваших затруднений или замешательства кроется в отсутствии опыта.

Нужно просто рука об руку прийти с мужчиной к тому моменту, когда ваши отношения и ваши чувства будет уместно дополнить и выразить в сексуальном контексте. Я желаю вам и прекрасных интимных моментов с любимым и любящим мужчиной.