|
Производитель "умных" секс-игрушек заплатит 3 миллиона долларов за похищение данных
Канадская компания Standard Innovation выплатит 3,75 миллиона в качестве компенсации за незаконный сбор данных пользователей секс-игрушек We-Vibe. Об этом сообщает издание
Компания
Два пользователя (их имена не называются) обратились в суд с исками. Компания решила урегулировать спор, удалив все собранные данные. Также она выплатит 3 миллиона долларов пользователям мобильного приложения и еще 750 тысяч долларов тем, кто купил «умные» игрушки We-Vibe 4 Plus.
Это не единственный случай использования умных устройств не по назначению. В начале марта
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания решила урегулировать спор, удалив все собранные данные.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии