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Производитель "умных" секс-игрушек заплатит 3 миллиона долларов за похищение данных

14.03.2017 09:58 — Разное | Tut.by  
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Канадская компания Standard Innovation выплатит 3,75 миллиона в качестве компенсации за незаконный сбор данных пользователей секс-игрушек We-Vibe. Об этом сообщает издание The Register.


Изображение: awesomelytechie.com

Компания оказалась в центре скандала в августе 2016 года, когда выяснилось, что игрушка шлет разработчикам информацию о времени включения и выключения устройства и данные об изменении уровней вибрации. Также она отправляла ежеминутные отчеты о температуре устройства.

Два пользователя (их имена не называются) обратились в суд с исками. Компания решила урегулировать спор, удалив все собранные данные. Также она выплатит 3 миллиона долларов пользователям мобильного приложения и еще 750 тысяч долларов тем, кто купил «умные» игрушки We-Vibe 4 Plus.

Это не единственный случай использования умных устройств не по назначению. В начале марта стало известно о том, что производитель умных медведей CloudPets хранил записи на едином сервере без пароля. В результате записи разговоров почти 800 тысяч владельцев умных плюшевых медведей оказались выложены в открытом доступе в Сети.

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Компания решила урегулировать спор, удалив все собранные данные.

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