﻿ На Рафиева Peugeot протаранил 3 припаркованных авто и скрылся, "оставив" регистрационные знаки. 21.by
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На Рафиева Peugeot протаранил 3 припаркованных авто и скрылся, "оставив" регистрационные знаки

14.03.2017 10:45 — Разное | Tut.by  
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Авария произошла ночью 14 марта возле дома № 94 по улице Рафиева. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали в ГАИ Московского района.

Сообщение об аварии поступило в ГАИ около 05.30 от водителя такси, который увидел три разбитых автомобиля. Прибывшие на место вызова инспекторы обнаружили два отлетевших от автомобиля виновника аварии регистрационных знака (один из них вместе с бампером). Оказалось, что на эти номера зарегистрирован автомобиль Peugeot 406, владелец которого проживает по адресу Рафиева, 94. Дома мужчину застать не удалось.

Предварительно установлено, что водитель Peugeot ехал по улице Рафиева со стороны улицы Есенина в направлении Слободской, не справился с управлением и врезался в два припаркованных VW. После чего он решил развернуться и, двигаясь задним ходом, протаранил Peugeot Boxer.

Материалы дела переданы в отдел розыска ГАИ ГУВД Мингорисполкома. По факту аварии проводится проверка. Инспекторы устанавливают, кто на момент ДТП был за рулем Peugeot. Автомобиль и его хозяина ищут.

 
 
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Авария произошла ночью 14 марта возле дома № 94. Автомобиль и его хозяина ищут.

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