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Хакеры украли у светлогорской почты 15,5 тысяч долларов

14.03.2017 10:41 — Разное | Tut.by  
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Подобное преступление в сфере высоких технологий можно назвать беспрецедентным для нашего города. Хакерская атака обошлась Светлогорскому РУПС в 30 тысяч рублей, еще 90 тысяч российских рублей взломщикам украсть не удалось. Об этом в прямом эфире ТРК «Ранак» рассказал начальник Светлогорского райотдела Следственного комитета Александр Приколотин.


Изображение: cbsnews.com

— Эпизод произошел в феврале. Вирус был запущен дистанционно через интернет на головном компьютере отделения почтовой связи, — рассказывает Александр Приколотин. — Все произошло в выходной день, когда никто не работает и невозможно сразу заметить хищение. Возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств с помощью модификации компьютерной техники.

По словам Александра Приколотина, вирусная программа считала все пароли, которые вводили сотрудники почтовых отделений, а дальше дело техники — подобрать нужный пароль к определенной операции и списать деньги. Таким образом светлогорская почта лишилась тридцати тысяч рублей. А попытка списать со счета организации еще девяноста тысяч российских рублей у неизвестных не увенчалась успехом. Киберпреступники попытались положить эту сумму на баланс мобильного телефона, видимо, не зная о том, что для подобных операций существует лимит, превысив который, невозможно совершить перевод денег.

— Мы, конечно, приложим все усилия, чтобы найти виновных в этом преступлении, но нужно понимать, что такие дела расследовать очень непросто, — говорит Александр Приколотин. — Деньги переводятся на другие счета, за границу. Кроме того, есть основания подозревать, что это была пробная попытка компьютерных взломщиков, так как украденная сумма, по сути, небольшая для данного вида преступлений. Думаю, это не последняя хакерская атака.

 
 
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Эпизод произошел в феврале. Вирус был запущен дистанционно через интернет на головном компьютере отделения почтовой связи.

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