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В 2016 году домашнее хозяйство Беларуси располагало в среднем 962,3 рублями в месяц
14.03.2017 10:43 — Разное | Ежедневник
Средний доход одного домашнего хозяйства Беларуси в 2016 году составил 962,3 рубля, из которых почти половина тратилась на питание.
Как сообщил Национальный статистический комитет, по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Беларуси в 2016 году располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 962,3 рубля в месяц, в том числе в городах и поселках городского типа – 1034,3 рубля в месяц, в сельских населенных пунктах – 773 рубля в месяц.
Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 906,3 рубля в месяц, из которых 677,7 рубля, или 74,8%, приходится на потребительские расходы.
В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 41,5%, на покупку непродовольственных товаров – 31,6%, на оплату услуг – 23,6%.
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Средний доход одного домашнего хозяйства Беларуси в 2016 году составил 962,3 рубля, из которых почти половина тратилась на питание.
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