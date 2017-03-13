



Средний доход одного домашнего хозяйства Беларуси в 2016 году составил 962,3 рубля, из которых почти половина тратилась на питание.

Как сообщил Национальный статистический комитет, по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Беларуси в 2016 году располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 962,3 рубля в месяц, в том числе в городах и поселках городского типа – 1034,3 рубля в месяц, в сельских населенных пунктах – 773 рубля в месяц.

Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 906,3 рубля в месяц, из которых 677,7 рубля, или 74,8%, приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 41,5%, на покупку непродовольственных товаров – 31,6%, на оплату услуг – 23,6%.