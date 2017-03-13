В Сети набирает популярность ролик, в котором мужчина ловит большого сетчатого питона. Видео опубликовал один из пользователей reddit.

К сожалению, автор ролика не указывает, где и когда было записано видео, и кто этот отважный человек. Однако, судя по клеткам с другими змеями, вероятно, речь идет о неком террариуме и попытавшемся сбежать оттуда питоне.

Очевидно, что ловец змеи — профессионал. Обратите внимание, как он усыпляет внимание хищника, прежде, чем сделать захват:

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Сетчатый питон — неядовитая змея из семейства питоновых, обитающая в Азии. Считается самой длинной змеей в мире, взрослые особи вырастают до 8 метров, есть упоминания и 10-метровых змей.

Питоны питаются разнообразными позвоночными животными: обезьянами, мелкими копытными, грызунами, птицами и рептилиями. Часто нападает на домашних животных: коз, свиней, собак и домашнюю птицу. Известно несколько случаев нападения сетчатых питонов на людей, некоторые из них — со смертельным исходом.