Авария произошла 13 марта, в 21.45, на трехуровневой развязке Дзержинского — Жукова в Минске. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.





— 26-летний водитель Ford ехал по второму уровню развязки в направлении улицы Уманской. Мужчина не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал за пределы проезжей части и наскочил на бордюр, — сказали в ГАИ.

Как выяснилось, водитель был пьян — 2,55 промилле алкоголя. Также он не имел права управлять автомобилем (лишен за нетрезвое вождение в 2011 году, водительское удостоверение не восстанавливал). В отношении нарушителя составили три административных протокола.





По словам водителя, за несколько часов до ДТП он выпил два литра пива.

Примечательно, что 1,5 года назад в этом месте в точно такую же аварии попал KIA Ceed. Тогда водитель, гражданин Литвы, также был пьян.



