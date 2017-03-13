﻿ В Минске Ford, которым управлял пьяный бесправник, застрял на бордюре на трехуровневой развязке. 21.by
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В Минске Ford, которым управлял пьяный бесправник, застрял на бордюре на трехуровневой развязке

14.03.2017 11:19 — Разное | Tut.by  
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Авария произошла 13 марта, в 21.45, на трехуровневой развязке Дзержинского — Жукова в Минске. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.


— 26-летний водитель Ford ехал по второму уровню развязки в направлении улицы Уманской. Мужчина не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал за пределы проезжей части и наскочил на бордюр, — сказали в ГАИ.

Как выяснилось, водитель был пьян — 2,55 промилле алкоголя. Также он не имел права управлять автомобилем (лишен за нетрезвое вождение в 2011 году, водительское удостоверение не восстанавливал). В отношении нарушителя составили три административных протокола.


По словам водителя, за несколько часов до ДТП он выпил два литра пива.

Примечательно, что 1,5 года назад в этом месте в точно такую же аварии попал KIA Ceed. Тогда водитель, гражданин Литвы, также был пьян.


 
Теги: Минск
 
 
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По словам водителя, за несколько часов до ДТП он выпил два литра пива.

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