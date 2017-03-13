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Игрок китайского клуба наступил на ногу звездному Витцелю и лишился зарплаты до конца сезона

14.03.2017 11:36 — Разное | Tut.by  
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Футболист команды «Шанхай Шэньхуа» Цинь Шэн лишился своей зарплаты до конца сезона после того, как получил красную карточку за преднамеренный фол против звездного бельгийца Акселя Витцеля, который в начале года перебрался в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» из питерского «Зенита» за 21 миллион евро.

Как сообщает squawka.com, инцидент произошел во время матча китайской суперлиги. Перед подачей углового в штрафной площади «Шанхая» Цинь Шэн, опекавший Витцеля, умышленно потоптался шипами по ноге именитого оппонента. При этом на видеокадрах заметно, как китаец тщательно готовится осуществить задуманное, взглядом изучая расположение стопы бельгийца и примеряясь к ней.

Руководитель шанхайского клуба Ву Сяохуй (Wu Xiaohui) яростно раскритиковал полузащитника, который ранее уже получал предупреждения от клуба.

— Учитывая, что Цинь Шэн получал за подобное нарушение желтую карточку в начале сезона, перед игрой мы специально предупредили его о недопустимости плохого поведения на поле. Однако наши неоднократные предупреждения на него не подействовали. Получается, что из-за его поступка все усилия, предпринимаемые другими игроками и клубами, сходят на нет. Чрезвычайно непродуманное поведение Цинь Шэня сильно портит имидж клуба и даже всего китайского футбола, — цитирует Goal президента «Шанхай Шэньхуа».

Полузащитник «Шанхая» Цинь Шэн оштрафован клубом на 35 000 британских фунтов, кроме того, боссы объявили, что он не будет получать свою зарплату до конца сезона.

Кроме того, Цинь Шэн отправлен тренироваться с резервной командой, а все запросы по переходу в другой клуб будут отвергнуты, если он захочет уйти из команды до истечения срока действия контракта.

— Я не думаю, что он сделал это просто под влиянием нахлынувших эмоций. Наоборот, это осознанное грубое нарушение, — объяснил руководитель клуба столь суровое наказание для игрока.

Матч «Шанхая» против «Тяньцзинь Цюаньцзяня» завершился вничью — 1:1. Счет на 85-й минуте сравнял Аксель Витцель.

 
 
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Футболист команды "Шанхай Шэньхуа" Цинь Шэн лишился своей зарплаты до конца сезона после того, как получил красную карточку за преднамеренный фол против звездного...

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