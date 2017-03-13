Александр Лукашенко назначил Ирину Костевич министром труда и социальной защиты, передает БЕЛТА . Ранее она занимала пост заместителя министра экономики Беларуси.



Ирина Костевич. Фото с сайта Министерства экономики

Ирине Костевич 50 лет. Ранее она занимала пост заместителя министра экономики Беларуси.

Напомним, предыдущий министр труда и соцзащиты Валерий Малашко пробыл главвой ведомства чуть больше месяца. 27 января 2017 года президент назначил его министром здравоохранения .

Биография нового министра

В 1989 году она закончила «нархоз», в 2002 — Академию управления при президенте.

В 1989—1992 годах — инженер-конструктор ЦНИИТУ Минского научно-производственного объединения «Центрсистем». В 1993 году занимала должность экономиста Главного вычислительного центра Госкомстата Республики Беларусь. В 1993—1994 годах — экономист I категории, ведущий экономист управления статистики материальных ресурсов Госкомстата Республики Беларусь.

С 1994 по 2002 год была ведущим экономистом, главным экономистом, начальником управления статистики материальных ресурсов Министерства статистики и анализа Республики Беларусь. В 2002—2006 годах — начальник управления статистического планирования и организации статнаблюдений Министерства статистики и анализа Республики Беларусь. С 2006 по 2008 год — заместитель министра статистики и анализа Республики Беларусь.

В 2008—2015 годах работала первым заместителем председателя Национального статистического комитета Республики Беларусь. С января 2015 года была заместителем министра экономики Беларуси.