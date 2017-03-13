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Синоптики: в среду 15 марта похолодает и пойдет снег

14.03.2017 11:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 мар – Sputnik. Ухудшение погоды ожидается в Беларуси в среду 15 марта – станет прохладнее и пройдут кратковременные осадки, сообщили Sputnik во вторник в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Синоптики: в среду 15 марта похолодает и пойдет снег
© Pixabay.com
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По информации специалистов, погоду в ближайшие дни в республике будет определять атмосферный фронт из Западной Европы. 

"Ожидается облачно с прояснениями, ночью по северо-западу Беларуси, днем на большей части территории кратковременные осадки – дождь, возможен мокрый снег", – сказали в Гидромете, уточнив, что ночью температура воздуха составит от –4 до +2°С, днем – +3..+9°С. 

В четверг 16 марта в Беларусь начнут поступать влажные воздушные массы с Балтики – снова пройдут кратковременные дожди с мокрым снегом, в юго-западных районах республики днем усилится ветер. Ночью термометры покажут –3..+3°С, днем – +2..+8°С.

В пятницу 17 марта большая часть страны окажется в области повышенного атмосферного давления, а северо-западные регионы страны – под влиянием фронтального раздела. Ночью на Гомельщине, а утром и днем по северо-западу возможны кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит –5..+2°С, днем – +3..+10°С.

 
Теги: Минск
 
 
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В Гидромете обещают плохую погоду с дождями и мокрым снегом как минимум до пятницы 17 марта.

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