МИНСК, 14 мар – Sputnik. Ухудшение погоды ожидается в Беларуси в среду 15 марта – станет прохладнее и пройдут кратковременные осадки, сообщили Sputnik во вторник в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По информации специалистов, погоду в ближайшие дни в республике будет определять атмосферный фронт из Западной Европы.

"Ожидается облачно с прояснениями, ночью по северо-западу Беларуси, днем на большей части территории кратковременные осадки – дождь, возможен мокрый снег", – сказали в Гидромете, уточнив, что ночью температура воздуха составит от –4 до +2°С, днем – +3..+9°С.

В четверг 16 марта в Беларусь начнут поступать влажные воздушные массы с Балтики – снова пройдут кратковременные дожди с мокрым снегом, в юго-западных районах республики днем усилится ветер. Ночью термометры покажут –3..+3°С, днем – +2..+8°С.

В пятницу 17 марта большая часть страны окажется в области повышенного атмосферного давления, а северо-западные регионы страны – под влиянием фронтального раздела. Ночью на Гомельщине, а утром и днем по северо-западу возможны кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит –5..+2°С, днем – +3..+10°С.