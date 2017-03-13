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В Минске пьяная женщина на Lifan врезалась в дом

14.03.2017 12:24 — Разное | Tut.by  
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Инспекторы задержали нетрезвую женщину за рулем Lifan, которая совершила во дворе дома № 17 по улице Лермонтова ДТП и уехала с места аварии. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.

О странных маневрах водителя Lifan, а также о том, что в какой-то момент автомобиль въехал в угол жилого дома, в ГАИ сообщил очевидец, который наблюдал за происходящим с балкона. Мужчина предположил, что за рулем находится нетрезвый водитель и позвонил в милицию.

Сотрудники ГАИ, отправившись по вызову, обнаружили автомобиль на улице Щорса и задержали водителя. Нарушителем оказалась 51-летняя женщина. По внешним признакам сразу стало понятно, что она пьяна. Инспекторы отвезли ее на медосвидетельствование, которое показало 1,41 промилле алкоголя. По словам женщины, она выпила литр тоника.

На нарушительницу составили административные протоколы за ДТП и езду в нетрезвом виде. Она будет лишена прав, также ей грозит большой денежный штраф.

 
 
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На нарушительницу составили административные протоколы за ДТП и езду в нетрезвом виде. Она будет лишена прав, также ей грозит большой денежный штраф.

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