ГУВД Мингорисполкома рассказало о возбуждении уголовного дела в отношении минчанина, который вместе с другими злоумышленниками похитил более 17 тысяч уникальных логинов и паролей учетных записей Skype.

Сообщается, что в конце прошлого года более чем 17 тысяч пользователей Skype пострадали от несанкционированного доступа к их учетным записям. Граждане Беларуси и других стран СНГ получали сообщение от знакомого им человека с просьбой перечислить деньги — от 10 до 20 белорусских рублей. После перевода, осознав, что попались на удочку виртуального злоумышленника, люди обратились в милицию.



Фото: Pixabay.com

В итоге белорусские милиционеры установили, кто был злоумышленником. Им оказался 23-летний житель Минска, работающий в группе. Он выполнял лишь часть задач, необходимых для незаконного получения денег, — проверял логины и пароли, которые ему предоставлял житель одной из постсоветских стран.

Минчанин осуществлял несанкционированный доступ к предоставленным учетным записям, сортировал их на «рабочие» и «нерабочие» и отправлял обратно. Дальше действовал иностранный «коллега» — рассылал сообщения с просьбой одолжить денег. Полученные деньги партнеры делили между собой.

Оперативники обнаружили более 17 тысяч уникальных логинов и паролей Skype. При этом более 200 логинов и паролей принадлежат белорусам.

В отношении минчанина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 209 («Мошенничество») и ч.2 ст. 349 («Несанкционированный доступ к компьютерной информации») УК Республики Беларусь.

В милиции советуют выбирать надежный пароль, который будет содержать смысл, известный только вам:

«Пароль, состоящий из цифр, символов и букв в разных регистрах, намного сложнее взломать или подобрать. Для восьмизначного пароля, который содержит заглавные и строчные буквы, цифры и символы, число возможных вариантов в 30 000 раз больше, чем если бы пароль состоял только из строчных букв. Даже если у вас надежный пароль, его следует регулярно менять».