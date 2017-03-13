На фильмы Никиты Лаврецкого собираются полные залы. Пожалуй, никого из молодых белорусских авторов не обсуждают во время просмотра и после — в facebook — с таким жаром. Главный приз национального конкурса «Лiстапада», участие в международных кинофестивалях и с десяток фильмов в портфолио. AFISHA.TUT.BY поговорила с Лаврецким и его музой Ольгой Ковалевой накануне выхода в прокат фильма «Любовь и партнерство».



Актриса Ольга Ковалева и режиссер Никита Лаврецкий

Справка AFISHA.TUT.BY Никита Лаврецкий — белорусский режиссер, по образованию — математик. Призер фестивалей «Киноварка», Cinema Perpetuum Mobile и «Лiстапад», автор десятка фильмов и веб-сериала «Киномантра».

«В каждом фильме я пытаюсь прыгнуть выше головы»

«Здесь должны быть титры — это фирменный стиль Лаврецкого», — перешептывались знающие зрители на премьере «Любви и партнерства». «На Лаврецкого» в Минске ходит своя аудитория, которой набиваются почти полные залы — небывалый показатель для белорусского кино. Причем кто-то уходит практически на первых сценах, кто-то остается до конца, чтобы засыпать молодого режиссера вопросами. А самые любопытные ищут потом ранние короткометражки Лаврецкого, чтобы пересматривать и наблюдать эволюцию. Всех их объединяет одно: они присутствуют при знаковом событии. В Беларуси появился режиссер, который методично и основательно снимает о современниках, не имея за душой ни денег, ни кинематографического образования. И пока БГАИ выпускает курс за курсом свадебных операторов, Лаврецкий снимает фильм за фильмом и попадает в конкурс «Лiстапада».

Когда ты начал снимать?

Никита Лаврецкий: Еще лет в 12 с братом мы сняли несколько частей фильма «Капрал-задница» — там еще не было письменного сценария, но я уже монтировал в специальной программе. А первый фильм, к которому я написал сценарий, спустя два года был «Резня топором». Первый же проект, которым я горжусь, — «Влюбленный Нил» — мокьюментари (псевдодокументальное кино. — Прим. авт.) о моем друге Ниле, который я снял в 2011 году, когда мне было 17. По сюжету Нил пытается подкатить к девчонке, которая ему нравится. А когда у него ничего не выходит, он валит деревья в лесу. И это была как бы метафора фрустрации.

Зачем тебе было нужно участие в фестивалях?

Н.Л.: Да просто я очень честолюбивый человек. Снял фильм, хочется, чтобы его увидели зрители и оценили эксперты. Это же и определяет успех фильма — совокупность таких факторов, как награды, сборы, количество и отзывы зрителей.

Что-то из этого уже есть у тебя?

Н.Л.: Ну деньгам порадоваться пока у меня не было шансов, зато на сеансы в «Победе» во время «Лiстапада» были почти полные залы. Ведь у меня и у условного режиссера «Зверополиса» цели не сильно отличаются. Так же как они не отличаются у повара «МакДональдса» и шефа мишленовского ресторана: и тот, и тот ставят целью накормить человека и повлиять на его вкусовые рецепторы.

Ты чувствуешь ответственность перед своими зрителями?

Н.Л.: Если представить, что у меня есть какая-то аудитория, то да, конечно. Но это не значит, что я буду пытаться ей угождать и снимать то, что от меня ждут. Тут единственный критерий — мой вкус. Кажется, что мое проклятье в том — как там говорил Кристиан Грей — «мои вкусы слишком специфичны».



Кадр из документального фильма «Несколько сцен с моей девушкой Олечкой Ковалевой»

Ольга Ковалева: А если тебе закажут какой-нибудь фильм?

Н.Л.: В любых рамках можно снять что-то хорошее, особенно если у тебя есть право финального монтажа.

О.К.: Мне нравится, что Никита не пытается прыгнуть выше головы. У него нет сценариев, где в массовке 200 человек, а вокруг — космические корабли. Его истории — это истории, максимально похожие на реальные, и снять их можно в приближенных к реальным условиях.

Н.Л.: Все-таки в каждом фильме я пытаюсь прыгнуть выше головы, просто речь не о материальном, а об идейном. Проблема еще и в том, что я сам себе продюсер. И всеми этим сопутствующими вещами — массовкой, локациями и прочим мне нужно заниматься самому.



Кадр из фильма «Любовь и партнерство»

Виной всему отсутствие денег?

Н.Л.: Я аккурат в такой же ситуации, как Игорь в «Любви и партнерстве». Пока все мои фильмы — это безбюджетные проекты, на которые уходит максимум рублей 100, чтобы накормить друзей, которые снимаются бесплатно. И, конечно, в самых светлых надеждах я рассчитываю уже на следующий фильм получить финансирование, а в смете добавить графу «режиссерский гонорар» — хотя бы на булку.

Справка AFISHA.TUT.BY «Любовь и партнерство» — фильм Никиты Лаврецкого. По сюжету влюбленные Игорь и Света приезжают в Витебск на выходные, чтобы навестить маму Игоря и снять видеоблог про его родной город.

Сванберг (американский режиссер фильмов-мамблкоров. — Прим. авт.) первые пять лет вовсе сидел на шее у жены.

О.К.: Это Никитина мечта.

Н.Л.: В США вообще другая специфика. Чтобы снять новый фильм, Сванберг мог просто взять кредит в банке — под мизерный процент. У нас я такой вариант даже не рассматриваю.

Как тогда режиссеру в Беларуси заработать?

Н.Л: Вот «Любовь и партнерство» был в ноябре в национальном конкурсе «Лiстапада», сейчас мы выпускаем его в прокат. Да, это всего 4 сеанса в кинотеатре «Беларусь», но надо же с чего-то начинать.



Кадр из фильма «Любовь и партнерство»

Чего тебе как молодому режиссеру не хватает в Беларуси?

Н.Л.: Чтобы появился единомышленник, который возьмет на себя продюсерские функции, а я уже буду писать сценарии и снимать кино. Режиссер не должен думать о том, где и сколько зарабатывать, кто прокатывает его кино и где найти актеров. Да и вообще, глобально мало единомышленников в стране. Вот есть Леша Свирский (режиссер фильма «Май», кинокритик. — Прим. авт.), он снимает в похожем стиле. Я ему помог на съемках, он — мне, это уже облегчает процесс.

О.К.: Это же и в целом для национального кино хорошо. В той же Румынии есть группа единомышленников, которая в начале нулевых сформировала свой стиль в кино — беспрецедентное явление «новой румынской волны», настоящий феномен (речь о Корнелиу Порумбойю, Кристи Пую, Кристиане Мунджиу. — Прим. авт.).

Н.Л.: И грантов на кино у нас нет.

Говорить про белорусскую новую волну еще рано?

Н.Л.: Камеры и прочие средства съемки стали доступными практически каждому еще лет 10 назад, а фильмов гениальных не прибавилось. Я для своей магистерской листал каталог «Белорусское кино: молодые режиссеры» 1999 года, так там писали: наконец-то наша новая волна, столько фильмов снимается. И что мы видим?

Кого из тех «молодых режиссеров» версии 1999-го ты знаешь сейчас?

Н.Л: Пожалуй, только Кудиненко и документалистов, Дашук, например.

А кого из лиц 2010-х ты смотришь? Любимые фильмы?

О.К.: «Души мертвые» Виктора Красовского, фильмы Андрея Кутило.

Н.Л.: У меня — оба фильма Красовского, «Сторож» даже больше. И «25» Кутило. А еще «Май» Свирского, но я имел к нему отношение, не уверен, что могу его называть. И все фильмы Бродяги Фишая, особенно сериал «Большой прокат».

А любимые среди своих?

Н.Л.: «Поэзия».

О.К.: А у меня — «Конец декабря» . После него ты деградировал.

Что ты имеешь в виду?

О.К.: Раньше Никита был страдающим одиноким мальчиком, сейчас у него есть девушка.



Кадр из документального фильма «Несколько сцен с моей девушкой Олечкой Ковалевой»

«А что я почувствую, когда люди будут смотреть на мой голый зад на экране»

Оля, тебе важно, как на тебя реагирует зритель?

О.К.: Я же становлюсь персонажем, поэтому зритель реагирует не на меня, а на героя — меня эта реакция не касается. Если фидбэк отрицательный, от меня вообще не трогает, если положительный, мне приятно, конечно, но это тоже не особо важно.

Никита начал снимать тебя чуть ли не с первых фильмов. Как ты отреагировала, когда он сказал, что покажет это не только друзьям, а на большом экране в минском кинотеатре?

О.К.: Даже если бы я захотела с ним спорить, он бы все равно сделал так, как хочет.

Н.Л.: В смысле? Ты же если соглашаешься сняться в фильме, понимаешь, что, скорее всего, его покажут на большом экране.

О.К.: Скажем, в документальном фильме «Несколько сцен с моей девушкой Олечкой Ковалевой» были моменты, в которых я не осознавала, что это покажут на большом экране. Но в результате для меня это тоже был опыт: а что я почувствую, когда люди будут смотреть на мой голый зад на экране.



Кадр из фильма «Несколько сцен с моей девушкой Олечкой Ковалевой»

И что ты почувствовала?

О.К.: Ничего, кроме веселья. Зрители смеялись, и мне тоже было смешно, как будто я смотрела не фильм с собой, а комедию о какой-то неуклюжей девчонке.

А когда люди плевались и уходили с сеанса?

О.К.: Ой, тут я их тоже понимала. Когда человек смотрит условно 10 картин в год, он само собой может уйти с фильма, который напоминает, скорее, хоум-видео.

А ты бы сама ушла с такого фильма?

О.К.: Я — нет. Это же безумно интересно!

Н.Л.: Я мечтал бы посмотреть, что снимают в таком формате другие люди. Когда-то перерыл весь русскоязычный youtube в поисках видео, где люди просто говорят о чем-то повседневном на равных. Но не нашел.

Тебе нравится повседневность?

О.К.: Мне нравится повседневность. А Никита — он, как Чехов, любит истории маленьких людей.

Н.Л.: Я просто сильнее всего сопереживаю обычной жизни. И тому, что настоящее. Возьмем криминальные драмы, которых полно в топ-250 IMDb. Режиссеры, которые никого не убили, снимают кино про киллеров и убийц. Как я в таком случае могу верить остальным эмоциям героя.

Когда снимаешь кино, думаешь о символике? Эта деталь будет означать то, этот прием — метафора другого.

Н.Л.: Если говорить о глобальных художественных приемах — ч/б или цвет, ракурс, крупный или общий план, камера, то да, конечно, думаю. Вообще трудно объяснить, где проходит грань между интуицией и просчетом.

О.К.: Дело еще и в том, что Никита не учился на режиссера. Возможно, если бы он учился, то пользовался инструментарием бы более осознанно.

Оля, а ты себя относишь к критикам Никиты?

О.К.: Я никогда сильно фильмы Никиты не хвалила. Но мне нравится, что он развивается.



Кадр из фильма «Любовь и партнерство»

А Никита тебя критикует?

О.К.: Во время съемок «Любви и партнерства» Никита возмущался, что мы недостаточно умно говорим, что наши шутки… Как ты там сказал?

Н.Л.: Доморощенные.

О.К.: Именно. Но Никита вообще считает, что в кино на экране не должно быть глупых людей.

Посмотреть фильм « Любовь и партнерство » можно с 30 марта в кинотеатре «Беларусь». Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

