



Курс рубля, по словам главы Минэкономразвития России Максима Орешкина, остается выше фундаментальных значений, что приводит к занижению инфляции.

Рубль по-прежнему остается более крепким, чем следовало бы, исходя из фундаментальных значений, полагает глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Когда именно курс рубля может прийти в соответствие с фундаментальными факторами, министр не сказал, отметив, что это будет зависеть от состояния платежного баланса, пишет РБК .

«Инфляция сейчас идет ниже наших ожиданий по ряду причин, в том числе потому что обменный курс идет ниже наших ожиданий. Курс отклонился от фундаментальных значений, это отклонение сохраняется», - отметил Орешкин.

В середине февраля, после того как курс доллара опустился до полуторагодового минимума в 56,55 рублей, глава Минэкономразвития выразил уверенность в том, что рубль скоро начнет слабеть.

«Мы считаем, что укрепление [рубля], которое мы видим на рынке, носит краткосрочный характер и не связано с фундаментальными факторами. В целом мы ожидаем, что в ближайшее время будет некоторое ослабление рубля и затем его стабилизация», - заявил Орешкин 17 февраля после проведенного президентом России совещания с министрами.

На фоне этого заявления доллар в тот же день подорожал до 58,55 рублей, а в начале марта его курс поднялся выше 59 руб. Тем не менее инфляция в феврале 2017 года опустилась до исторического минимума для этого месяца (0,2%). Центробанк, отвечая на запрос РБК, назвал уровень инфляции «очень низким», отнеся к числу причин его снижения и укрепление рубля.

В разговоре с журналистами Орешкин 14 марта отметил необходимость понимать то, что для Центрального банка важна не столько инфляция этого года, сколько «ситуация с инфляционными ожиданиями и ожиданиями долгосрочной динамики инфляции».

«Если по текущему году мы идем лучше ожиданий, то что касается долгосрочной истории - она все равно пока еще не решена», - сказал Орешкин, комментируя свои ожидания в отношении намеченного на 24 марта заседания совета директоров ЦБ, на котором может быть принято решение об изменении уровня процентной ставки.

В ходе сегодняшних торгов на Московской бирже курс доллара к рублю колеблется в районе 59 рублей, оставаясь выше уровня закрытия торгов 13 марта. Курс евро во вторник достиг на максимуме отметки 62,825 рублей.