14 марта отмечает 85-летний юбилей Наина Ельцина, супруга первого президента РФ. Многие десятилетия она была рядом с политиком, во многом изменившем судьбу страны.

Наина Ельцина (в девичестве Гирина) родилась в Оренбургской области в семье служащего. Получила строительное образование. Замуж за Бориса Ельцина она вышла в 1956 году. С 2008 года входит в попечительский совет Президентского центра Б. Н. Ельцина, активно участвует в мероприятиях, посвященных памяти первого президента РФ. В феврале этого года она презентовала свои мемуары в "Ельцин центре" в Екатеринбурге и приурочила это событие к 86-летию со дня рождения мужа.