Александр Лукашенко назначил Ирину Костевич министром труда и социальной защиты. До этого она занимала пост заместителя министра экономики. FINANCE.TUT.BY собрал несколько фактов о новом министре.





«Нежный» и либеральный руководитель

— Как человек невероятно работоспособный, вдумчивый и очень тщательно подходящий к любой теме, которой она занимается. А как руководитель одновременно и решительный, требовательный, и в то же время открытый для инициатив подчиненных, — рассказал один из уже бывших коллег из Минэкономики Ирины Анатольевны.

Новый руководитель Минтруда и сама неоднократно в интервью рассказывала о себе как руководителе.

«В работе стараюсь быть предельно демократичной. Люблю действовать в команде, умею слышать коллег и подчиненных, решения принимаю с учетом мнения большинства. Мне импонируют молодые и креативные, опытные и профессиональные, а самое главное, мотивированные люди с инновационными мыслями и рациональными предложениями», — рассказала Ирина Костевич.

Министр считает, что даже на государственной службе женщина должна оставаться «нежной, доброй, отзывчивой», так как «эти качества тоже помогают в решении многих вопросов».

«Однако не скрою, в некоторых моментах я достаточно авторитарна, прежде всего, это выражается в соблюдении жесткой дисциплины и контроле за исполнением поручений», — подчеркнула министр в том же интервью.

Придерживается правила «двух Л» — любить работу и людей, с которыми работаешь

Для успеха в работе министр выработала для себя правило «двух Л»:

— Первое — любить то дело, которым занимаешься. Очень важно идти на работу с удовольствием, любить трудовую атмосферу. Второе «Л» — любить людей, с которыми работаешь. Конечно, здесь есть исключения: ленивые и непорядочные люди на это «Л» рассчитывать не могут. Руководствуясь данной формулой, я создала достойную и сплоченную команду, которая является для меня надежной опорой в решении самых слож­ных задач, — отмечала Ирина Костевич.



В мае прошлого года Ирина Костевич участвовала в субботнике к 25-летию принятия Закона «О предпринимательстве»

Минчанка и круглая отличница

Ирина Костевич родилась в Минске в 1967 году, здесь же она училась и проработала на протяжение всей карьеры. Школу новый министр окончила с золотой медалью, затем поступила в «нархоз», который окончила в 1989 году. В 2002 году также окончила Академию управления при Президенте.

Свою карьеру начинала инженером-конструктором в ЦНИИТУ Минского научно-производственного объединения «Центрсистем», затем перешла экономистом в Главный вычислительный центр Госкомстата. Почти четверть века Костевич проработала в сфере статистики, дослужившись до первого заместителя председателя Белстата. В январе 2015 года была назначена заместителем министра экономики Республики Беларусь.



Фото: TUT.BY

Решала проблемы ипэшников

Работая в Минэкономики, Ирина Костевич возглавляла рабочую группу по проблемам индивидуальных предпринимателей. Как говорит сама Костевич, будучи замминистра, она пыталась «переломить тенденцию по снижению числа ИП». Новый министр выступала за снижение штрафных санкций для малого бизнеса, упрощение документооборота и административных процедур. При этом отношение к нашумевшему указу № 222 у Ирины Костевич весьма категоричное — отменять сертификаты для ИП нельзя.

Ирина Костевич считает, что любой чиновник в любом госоргане, в первую очередь, должен ориентироваться на интересы бизнеса. «Как гражданин и как государственный служащий, я считаю, что любому государственному органу при принятии управленческих решений прежде всего он должен руководствоваться: сначала подумай о бизнесе. Это должно быть правилом для любого государственного служащего в любом государственном органе», — отметила Ирина Костевич в интервью телеканалу СТВ.

Современная женщина

Ирина Костевич поддерживает женское предпринимательство и считает, что в Беларуси созданы все условия дли «наращивания» потенциала женщин в бизнесе.

— Современная женщина должна успеть все — стать матерью, сделать карьеру. Кто хочет, тот ищет возможности, а кто не хочет, ищет причины, — заявила Ирина Костевич перед началом официального открытия программы «Женщины в бизнесе».