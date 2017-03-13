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"Требовательный руководитель и вдумчивый человек". Пять фактов о новом министре труда и соцзащиты
Александр Лукашенко
«Нежный» и либеральный руководитель
— Как человек невероятно работоспособный, вдумчивый и очень тщательно подходящий к любой теме, которой она занимается. А как руководитель одновременно и решительный, требовательный, и в то же время открытый для инициатив подчиненных, — рассказал один из уже бывших коллег из Минэкономики Ирины Анатольевны.
Новый руководитель Минтруда и сама неоднократно в интервью рассказывала о себе как руководителе.
«В работе стараюсь быть предельно демократичной. Люблю действовать в команде, умею слышать коллег и подчиненных, решения принимаю с учетом мнения большинства. Мне импонируют молодые и креативные, опытные и профессиональные, а самое главное, мотивированные люди с инновационными мыслями и рациональными предложениями», —
Министр считает, что даже на государственной службе женщина должна оставаться «нежной, доброй, отзывчивой», так как «эти качества тоже помогают в решении многих вопросов».
«Однако не скрою, в некоторых моментах я достаточно авторитарна, прежде всего, это выражается в соблюдении жесткой дисциплины и контроле за исполнением поручений», — подчеркнула министр в том же интервью.
Придерживается правила «двух Л» — любить работу и людей, с которыми работаешь
Для успеха в работе министр выработала для себя правило «двух Л»:
— Первое — любить то дело, которым занимаешься. Очень важно идти на работу с удовольствием, любить трудовую атмосферу. Второе «Л» — любить людей, с которыми работаешь. Конечно, здесь есть исключения: ленивые и непорядочные люди на это «Л» рассчитывать не могут. Руководствуясь данной формулой, я создала достойную и сплоченную команду, которая является для меня надежной опорой в решении самых сложных задач, — отмечала Ирина Костевич.
Минчанка и круглая отличница
Ирина Костевич родилась в Минске в 1967 году, здесь же она училась и проработала на протяжение всей карьеры. Школу новый министр окончила с золотой медалью, затем поступила в «нархоз», который окончила в 1989 году. В 2002 году также окончила Академию управления при Президенте.
Свою карьеру начинала инженером-конструктором в ЦНИИТУ Минского научно-производственного объединения «Центрсистем», затем перешла экономистом в Главный вычислительный центр Госкомстата. Почти четверть века Костевич проработала в сфере статистики, дослужившись до первого заместителя председателя Белстата. В январе 2015 года была назначена заместителем министра экономики Республики Беларусь.
Решала проблемы ипэшников
Работая в Минэкономики, Ирина Костевич возглавляла рабочую группу по проблемам индивидуальных предпринимателей. Как
Ирина Костевич считает, что любой чиновник в любом госоргане, в первую очередь, должен ориентироваться на интересы бизнеса. «Как гражданин и как государственный служащий, я считаю, что любому государственному органу при принятии управленческих решений прежде всего он должен руководствоваться: сначала подумай о бизнесе. Это должно быть правилом для любого государственного служащего в любом государственном органе», — отметила Ирина Костевич в
Современная женщина
Ирина Костевич поддерживает женское предпринимательство и считает, что в Беларуси созданы все условия дли «наращивания» потенциала женщин в бизнесе.
— Современная женщина должна успеть все — стать матерью, сделать карьеру. Кто хочет, тот ищет возможности, а кто не хочет, ищет причины, —
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Александр Лукашенко назначил Ирину Костевич министром труда и социальной защиты. FINANCE.TUT.BY собрал пять личных и профессиональных фактов о новом министре.
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