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Умерла еще одна пострадавшая на Скидельском комбинате
Число жертв вспышки пылевоздушной смеси на Скидельском сахарном комбинате увеличилось.
В гродненской больнице скорой помощи скончалась еще одна пострадавшая работник Скидельского сахарного комбината. Женщина умерла вчера, 13 марта. Об этом сообщает
Погибшая стала четвертой жертвой служебной халатности на предприятии: именно по такой статье Следственный комитет завел уголовное дело.
В ночь с 24 на 25 февраля на Скидельском сахарном комбинате
Накануне СК сообщил о том, что расследование по делу продолжается и к его ходу будут привлекать польских коллег, имеющих опыт работы с оборудованием аналогичным тому, которое работает на Скидельском комбинате.
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Число жертв вспышки пылевоздушной смеси на Скидельском сахарном комбинате увеличилось.
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