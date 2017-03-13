Число жертв вспышки пылевоздушной смеси на Скидельском сахарном комбинате увеличилось.

В гродненской больнице скорой помощи скончалась еще одна пострадавшая работник Скидельского сахарного комбината. Женщина умерла вчера, 13 марта. Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на само предприятие. Никаких подробностей журналистам не сообщили.

Погибшая стала четвертой жертвой служебной халатности на предприятии: именно по такой статье Следственный комитет завел уголовное дело.

В ночь с 24 на 25 февраля на Скидельском сахарном комбинате произошла вспышка пылевоздушной смеси, из-за чего серьезно пострадали пять работниц предприятия. У всех женщин - ожоги тела от 50% и выше, баротравмы. Одна из пострадавших умерла в ночь с 3 на 4 марта в Гродно. 10 марта скончалась вторая пострадавшая, 11 марта в Гродно умерла третья работник предприятия.

Накануне СК сообщил о том, что расследование по делу продолжается и к его ходу будут привлекать польских коллег, имеющих опыт работы с оборудованием аналогичным тому, которое работает на Скидельском комбинате.