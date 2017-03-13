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Президент назначил Ирину Костевич министром труда и социальной защиты
14.03.2017 12:55 — Разное | Ежедневник
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о назначении Ирины Костевич министром труда и социальной защиты.
Как сообщила пресс-служба главы государства, при назначении Ирины Костевич министром труда и социальной защиты, президент поручил ведомству сосредоточить усилия на решении основных задач: обеспечении высокого уровня занятости в стране и создании эффективного рынка труда, повышении уровня доходов населения и совершенствовании системы защиты уязвимых категорий граждан.
Напомним, что до последнего назначения Ирина Костевич занимала должность заместителя министра экономики, куда пришла в январе 2015 года.
До этого, с 1994 по 2015 годы, Ирина Костевич работала Министерстве статистки и анализа (с 2008 года Национальный статистический комитет), где с самых низших должностей дошла до кресла первого заместителя министра.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о назначении Ирины Костевич министром труда и социальной защиты.
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