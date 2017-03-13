



Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о назначении Ирины Костевич министром труда и социальной защиты.

Как сообщила пресс-служба главы государства, при назначении Ирины Костевич министром труда и социальной защиты, президент поручил ведомству сосредоточить усилия на решении основных задач: обеспечении высокого уровня занятости в стране и создании эффективного рынка труда, повышении уровня доходов населения и совершенствовании системы защиты уязвимых категорий граждан.

Напомним, что до последнего назначения Ирина Костевич занимала должность заместителя министра экономики, куда пришла в январе 2015 года.

До этого, с 1994 по 2015 годы, Ирина Костевич работала Министерстве статистки и анализа (с 2008 года Национальный статистический комитет), где с самых низших должностей дошла до кресла первого заместителя министра.