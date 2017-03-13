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Из семьи сбежали трое подростков - их сняли с поезда в Хабаровске
Сбежавшие из Витебска трое подростков найдены в Хабаровске. Следствию предстоит установить причины, по которым дети сбежали из дома.
11 марта Витебским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту безвестного отсутствия троих подростков из Витебска.
7 марта в Октябрьский РОВД Витебска обратилась жительница города с заявлением о безвестном отсутствии ее троих детей. По ее словам, около 7 часов 30 минут трое детей: 18-летний Руслан, 16-летний Тимур и 15-летняя Екатерина - ушли из дома в школу. Однако до школы дети не дошли, а домой не возвратились,
Следствие установило, что ученики 9-го и 11-го классов направились в район Билево города Витебска, откуда предположительно на попутном транспорте добрались до Лиозно Витебской области. В райцентре дети попали на видеокамеру во время покупки продуктов. Следствие предполагает, что из Лиозно дети могли направиться в Смоленск Российской Федерации.
Оказывается, перед уходом из дома дети оставили записку, взяли паспорта граждан Республики Беларусь и денежные средства из семейного бюджета.
Пропавшие дети были найдены. Сотрудники транспортной полиции сняли их с поезда в Хабаровске. За ними вылетели родители. Следователи продолжают работу по уголовному делу,
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Сбежавшие из Витебска трое подростков найдены в Хабаровске. Следствию предстоит установить причины, по которым дети сбежали из дома.
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