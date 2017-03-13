Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла во 2-й круг одиночного разряда на турнире ИТФ в китайском Шеньчжене с призовым фондом 60 тысяч долларов.



Арина Соболенко. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

В первом раунде Арина Соболенко (№ 142 рейтинга WTA) обыграла китаянку Инь Лю (№ 226) — 7:5, 6:2.

Еще одна белоруска Вера Лапко (№ 293) пробилась в основную сетку этого же турнира в Шеньчжене. В 3-м круге квалификации она не оставила шансов японке Киоко Окамуре (№ 261) — 6:0, 6:0.



Вера Лапко. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

Между тем белорус Максим Мирный и Трет Хьюи из Филиппин завершили выступление на турнире категории «Премьер» в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд — $ 7 913 405). В матче за выход в четвертьфинал парного разряда они уступили бразильско-британскому дуэту Бруно Соарес / Джонатан Маррей, посеянному под 4-м номером — 6:7 (3:7), 3:6. В первой встрече белорусско-филиппинский тандем обыграл болгарина Григора Димитрова и швейцарца Стэна Вавринку — 6:4, 3:6, 10:3.