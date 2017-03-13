Радикалы заложили бетонными блоками вход в центральный офис украинской "дочки" Сбербанка" на улице Владимирской в Киеве. Таким образом они добиваются прекращения работы Сбербанка на Украине.

Десяток молодых людей с символикой "Национального корпуса" на одежде провели ночь у здания финансового учреждения. Они спали на мягких пуфиках, которые принесли ранее. На пешеходной части возле банка они развели костер и греются возле него. Вместе с тем блокирующие установили генератор и аудиоаппаратуру, слушают музыку и продолжают лежать на пуфиках. Также возле банка установлена палатка "Национального корпуса" — так называемый "пункт питания". В нем находятся несколько десятков баллонов с водой, чай, бутерброды и печенье.

Отделение банка на улице Владимирской временно не работает, проводятся восстановительные работы. Остальные отделения банка работают в штатном режиме.

Сбербанк с 7 марта начал обслуживать граждан по паспортам самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с чем Киев категорически не согласен. В Нацбанке Украины заявили, что готовы инициировать применение санкций к украинской "дочке" Сбербанка, если подтвердится информация об обслуживании российским банком по паспортам самопровозглашенных республик.

На ситуацию в Киеве отреагировал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Здесь есть обязательства у украинских правоохранителей в отношении недопустимости какого-то самосуда, каких-то действий, которые просто нарушают законы, подрывают право собственности, которые украинскими законами охраняются", — сказал журналистам российский министр.