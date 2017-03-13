



Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение генеральных директоров ряда предприятий нефтепромышленного комплекса.

Так на должность гендиректора ОАО "Нафтан" согласован Александр Демидов, ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" - Виталий Павлов, ОАО "Гомельтранснефть Дружба" - Олег Починок.

До настоящего времени они занимали должности соответственно генерального директора ЗАО "Белорусская нефтяная компания", заместителя председателя концерна "Белнефтехим" и зампредседателя Гомельского облисполкома.

По итогам встречи с Президентом Александр Демидов рассказал журналистам, что глава государства поставил задачу в кратчайшие сроки завершить на предприятиях проводимую модернизацию, чтобы там можно было перерабатывать нефть любой марки и из разных стран. Что касается развития ОАО "Нафтан", он выразил уверенность, что предприятие будет и дальше оставаться флагманом среди других промышленных гигантов в регионе, пишет БЕЛТА .