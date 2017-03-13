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Лукашенко согласовал назначение новых руководителей белорусской нефтянки

14.03.2017 13:14 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко согласовал назначение новых руководителей белорусской нефтянки

Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение генеральных директоров ряда предприятий нефтепромышленного комплекса.

Так на должность гендиректора ОАО "Нафтан" согласован Александр Демидов, ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" - Виталий Павлов, ОАО "Гомельтранснефть Дружба" - Олег Починок.

До настоящего времени они занимали должности соответственно генерального директора ЗАО "Белорусская нефтяная компания", заместителя председателя концерна "Белнефтехим" и зампредседателя Гомельского облисполкома.

По итогам встречи с Президентом Александр Демидов рассказал журналистам, что глава государства поставил задачу в кратчайшие сроки завершить на предприятиях проводимую модернизацию, чтобы там можно было перерабатывать нефть любой марки и из разных стран. Что касается развития ОАО "Нафтан", он выразил уверенность, что предприятие будет и дальше оставаться флагманом среди других промышленных гигантов в регионе, пишет БЕЛТА.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение генеральных директоров ряда предприятий нефтепромышленного комплекса.

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