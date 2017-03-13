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СК: подростков из Витебска сняли с поезда в Хабаровске
14.03.2017 14:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Следственным комитетом по Витебской области возбуждено уголовное дело, по факту пропажи троих детей: подростки — сестра и два брата — пропали 7 марта. С заявлением об их исчезновении в милицию обратилась мать. Женщина рассказала правоохранителям, что утром ее дети — 18-летний Руслан, 16-летний Тимур и 15-летняя Екатерина — ушли в школу, но там не появились, а домой, впоследствии, не вернулись. Дети оставили записку, с собой взяли паспорта и деньги из семейного бюджета.
Следствие установило, что дети на попутках отправились в Лиозно (Витебская область). Там они попали в объектив камер наблюдения в одном из магазинов. Затем они, предположительно, направились в Смоленск. Сотрудники внутренних дел отправили ориентировку на пропавших подростков российским коллегам. В результате оперативных действий дети были благополучно обнаружены.
"Сотрудниками транспортной полиции России были сняты с поезда трое детей в городе Хабаровске. За ними вылетели родители" — рассказала представитель Следственного комитета Беларуси по Витебской области Светлана Сахарова.
В настоящее время следователи продолжают работу по данному уголовному делу.
Комментарий официального представителя управления Следственного комитета по Витебской области Светланы Сахаровой об уголовном деле по факту безвестного исчезновения детей из Витебска слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Подробности розыска сбежавших подростков на радио Sputnik Беларусь рассказала представитель Следственного комитета Беларуси по Витебской области Светлана...
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