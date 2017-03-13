

Пневмоподвеска представляет собой разновидность подвески, где изменение высоты дорожного просвета осуществляется без использования физической силы. Главное отличие этой модели от стандартной заключается в том, что металлические пружины заменяются пневмоподушками. Изменение ходовых качеств автомобиля осуществляется путём коррекции давления в подушках. Ремонт пневмоподвески осуществляется путём полной замены изношенных узлов.

Преимущества пневматической подвески





Главным плюсом пневмоподвески считается улучшение управляемости автомобиля. Повышается устойчивость на дорогах, тормозные характеристики становятся выше. Зависимость от загруженности машины пропадает, поэтому такую модель подвески ставят на грузовой транспорт. Эластичные резиновые элементы позволяют пользоваться пневмоподвеской в сильные морозы.

Установив пневмоподвеску, вы можете стабилизировать положение автомобиля на дороге, за счет чего уменьшается износ элементов трансмиссии и рулевого управления. Оценив состояние дорожного покрытия, водитель сможет отрегулировать величину дорожного просвета, скорректировав поведение машины на трассе.

Что лучше: обычная или пневматическая подвеска?





В плане комфорта езды и управляемости автомобиля выигрывает пневматика. Пружинные подвески обладают увеличенным ресурсом пробега. Если какой-либо элемент в них сломается, то его можно отремонтировать. Пневматическая подвеска лучше справляется с ездой по изношенным дорогам. На её эксплуатационные характеристики не влияет масса автомобиля.

Сколько "ходит" пневмоподвеска?





Считается, что средний ресурс пробега пневматической подвески составляет 250 000 км. Но практика показывает, что автовладельцы обращаются за ремонтом автомобиля спустя 150 000 — 200 000 км пробега. На показатели износа пневмоподвески влияют особенности эксплуатации машины. При частых контактах с дорожными химическими реагентами её пробег уменьшается до 100 000 — 150 000 км.

Причины поломок пневматической подвески





Выход из строя детали напрямую связан с её конструкцией. Пневмоподвеска состоит из баллона и гидравлического амортизатора. В 70 % случаев в мастерские обращают автовладельцы с неисправным амортизатором, т.к. на него ложится вся нагрузка во время езды. Чем хуже качество покрытия, тем больше становится амплитуда возвратно-поступательных колебаний. Это может привести к повреждениям пневматического баллона. Если автомобиль клонит на одну из сторон, то проблема может быть связана с датчиками высоты. Похожие признаки появляются, когда заклинивает / разрушается один клапан из блока или цепь в клапанном блоке.

Где отремонтировать пневмоподвеску?





Заказать ремонт пневмоподвески в Минске можно в мастерской «СВ-сервисплюс», расположенной на улице Масюковщина, 25Б. Аналогичные услуги предлагает автосервис «Автомеханик», расположенный по адресу ул. Промышленная, 3. Узнать адреса других СТО, которые производят ремонт пневмоподвески, можно в каталоге TAM.BY .