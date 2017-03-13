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Вход на матч Кубка Дэвиса между сборными Беларуси и Австрии будет бесплатным
С 7 по 9 апреля минский Дворец тенниса примет матч 2-го круга I группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса, в котором сойдутся теннисисты Беларуси и Австрии. Это будет первая встреча сборных в чемпионате мира среди мужских национальных команд, сообщает официальный
Команда Беларуси занимает 31-ю строку в рейтинге Кубка Дэвиса, Австрия — на 34-й позиции.
В феврале в матче 1-го круга команда
Противостояние между лучшими теннисистами Беларуси и Австрии пройдет на корте РЦОП по теннису (пр-т Победителей, 63). Белорусская теннисная федерация приглашает болельщиков оказать поддержку команде в важном состязании.
Зрителей ждет не только зрелище на корте, но и розыгрыши призов от команд.
Вход для зрителей на трибуны столичнго Дворца тенниса свободный.
Беларусь представят Илья Ивашко, Егор Герасимов, Максим Мирный, Ярослав Шило. Капитан команды — Владимир Волчков.
Команда Беларуси начала выступать в Кубке Дэвиса с 1994 года. Лучшим достижением белорусской дружины является выход в полуфинал Мировой группы в 2004 году. В 2016 году сборная Беларуси в 1-м круге II группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса обыграла сборную Египта в Каире — 3:1, затем на домашних кортах оставила позади сборную Латвии — 4:1, а в сентябре — сборную Дании с тем же счетом (4:1).
Команда Австрии начала выступление в Кубке Дэвиса в 1905 году. Предыдущий раз в Мировой группе наши соперники играли в 2013 году.
В 2016 году австрийская сборная в 1-м круге I группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса обыграла команду Португалии — 4:1, а затем потерпела поражение от Украины — 2:3. В этом году команда Австрии посеяна под 4-м номером.
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С 7 по 9 апреля минский Дворец тенниса примет матч 2-го круга I группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса, в котором сойдутся теннисисты Беларуси и Австрии. Это будет...
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