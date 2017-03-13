﻿ Вход на матч Кубка Дэвиса между сборными Беларуси и Австрии будет бесплатным. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Вход на матч Кубка Дэвиса между сборными Беларуси и Австрии будет бесплатным

14.03.2017 14:36 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

С 7 по 9 апреля минский Дворец тенниса примет матч 2-го круга I группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса, в котором сойдутся теннисисты Беларуси и Австрии. Это будет первая встреча сборных в чемпионате мира среди мужских национальных команд, сообщает официальный сайт БТФ.


Фото Дениса Костюченко.

Команда Беларуси занимает 31-ю строку в рейтинге Кубка Дэвиса, Австрия — на 34-й позиции.

В феврале в матче 1-го круга команда Беларуси вырвала победу у сборной Румынии со счетом 3:2. Команда Австрии матч первого круга пропускала.

Противостояние между лучшими теннисистами Беларуси и Австрии пройдет на корте РЦОП по теннису (пр-т Победителей, 63). Белорусская теннисная федерация приглашает болельщиков оказать поддержку команде в важном состязании.

Зрителей ждет не только зрелище на корте, но и розыгрыши призов от команд.

Вход для зрителей на трибуны столичнго Дворца тенниса свободный.


Фото: tennis.by

Беларусь представят Илья Ивашко, Егор Герасимов, Максим Мирный, Ярослав Шило. Капитан команды — Владимир Волчков.

 

Программа матча Беларусь — Австрия

7 апреля (пятница)

10.45 — официальная церемония открытия матча, после которой состоятся две встречи в одиночном разряде;

8 апреля (суббота)

12.50 — церемония представления команд,

13.00 — матч в парном разряде;

9 апреля (воскресенье)

11.00 — два матча в одиночном разряде.

Адрес: Минск, пр-т Победителей, 63, крытый корт № 2.

Команда Беларуси начала выступать в Кубке Дэвиса с 1994 года. Лучшим достижением белорусской дружины является выход в полуфинал Мировой группы в 2004 году. В 2016 году сборная Беларуси в 1-м круге II группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса обыграла сборную Египта в Каире — 3:1, затем на домашних кортах оставила позади сборную Латвии — 4:1, а в сентябре — сборную Дании с тем же счетом (4:1).

Команда Австрии начала выступление в Кубке Дэвиса в 1905 году. Предыдущий раз в Мировой группе наши соперники играли в 2013 году.


Фото: oetv.at

В 2016 году австрийская сборная в 1-м круге I группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса обыграла команду Португалии — 4:1, а затем потерпела поражение от Украины — 2:3. В этом году команда Австрии посеяна под 4-м номером.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 7 по 9 апреля минский Дворец тенниса примет матч 2-го круга I группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса, в котором сойдутся теннисисты Беларуси и Австрии. Это будет...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Изучаем пневмоподвеску
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика