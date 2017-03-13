С 7 по 9 апреля минский Дворец тенниса примет матч 2-го круга I группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса, в котором сойдутся теннисисты Беларуси и Австрии. Это будет первая встреча сборных в чемпионате мира среди мужских национальных команд, сообщает официальный сайт БТФ.



Фото Дениса Костюченко.

Команда Беларуси занимает 31-ю строку в рейтинге Кубка Дэвиса, Австрия — на 34-й позиции.

В феврале в матче 1-го круга команда Беларуси вырвала победу у сборной Румынии со счетом 3:2. Команда Австрии матч первого круга пропускала.

Противостояние между лучшими теннисистами Беларуси и Австрии пройдет на корте РЦОП по теннису (пр-т Победителей, 63). Белорусская теннисная федерация приглашает болельщиков оказать поддержку команде в важном состязании.

Зрителей ждет не только зрелище на корте, но и розыгрыши призов от команд.

Вход для зрителей на трибуны столичнго Дворца тенниса свободный.



Фото: tennis.by

Беларусь представят Илья Ивашко, Егор Герасимов, Максим Мирный, Ярослав Шило. Капитан команды — Владимир Волчков.

Программа матча Беларусь — Австрия 7 апреля (пятница) 10.45 — официальная церемония открытия матча, после которой состоятся две встречи в одиночном разряде; 8 апреля (суббота) 12.50 — церемония представления команд, 13.00 — матч в парном разряде; 9 апреля (воскресенье) 11.00 — два матча в одиночном разряде. Адрес: Минск, пр-т Победителей, 63, крытый корт № 2.

Команда Беларуси начала выступать в Кубке Дэвиса с 1994 года. Лучшим достижением белорусской дружины является выход в полуфинал Мировой группы в 2004 году. В 2016 году сборная Беларуси в 1-м круге II группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса обыграла сборную Египта в Каире — 3:1, затем на домашних кортах оставила позади сборную Латвии — 4:1, а в сентябре — сборную Дании с тем же счетом (4:1).

Команда Австрии начала выступление в Кубке Дэвиса в 1905 году. Предыдущий раз в Мировой группе наши соперники играли в 2013 году.



Фото: oetv.at

В 2016 году австрийская сборная в 1-м круге I группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса обыграла команду Португалии — 4:1, а затем потерпела поражение от Украины — 2:3. В этом году команда Австрии посеяна под 4-м номером.