﻿ "Белоруснефть" будет проводить 3D-сейсморазведку в Украине. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"Белоруснефть" будет проводить 3D-сейсморазведку в Украине

14.03.2017 14:46 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
"Белоруснефть" будет проводить 3D-сейсморазведку в Украине

ПО "Белоруснефть" подписало контракт на проведение 3D-сейсморазведки в Украине.

Как сообщила пресс-служба предприятия, изучение глубинного строения земных недр на территории южной соседки с последующей обработкой и интерпретацией полученного материала будет выполнено по заказу частной украинской компании "Надра-Геоинвест". Контракт на проведение работ был подписан в Гомеле во время визита делегации этой компании.

В соответствии с договоренностью, белорусские сейсморазведчики осенью 2017 года начнут выполнять полевые работы на площади около 100 кв.км в Полтавской области на Скоробогатьковском нефтегазаконденсатном и Селюховском нефтяном месторождениях.

Для этого планируется использовать современный комплекс оборудования, в том числе 5 вибрационных источников сейсмических сигналов СВ-30/120Н производства гомельского ОАО "Сейсмотехника".

Завершить все исследования планируется весной 2018 года. ООО "Надра-Геоинвест" - достаточно динамично развивающаяся украинская компания. За последние годы она переместилась с 20 на 9 место по объему добычи углеводородов в Украине.

С помощью белорусских нефтяников предприятие планирует нарастить свою ресурсную базу. Компания заинтересовалась также возможностями белорусских буровых мощностей. Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году, предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран, в том числе России, Украины, Венесуэлы, Эквадора.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ПО "Белоруснефть" подписало контракт на проведение 3D-сейсморазведки в Украине.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Вход на матч Кубка Дэвиса между сборными Беларуси и Австрии будет бесплатным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика