



ПО "Белоруснефть" подписало контракт на проведение 3D-сейсморазведки в Украине.

Как сообщила пресс-служба предприятия, изучение глубинного строения земных недр на территории южной соседки с последующей обработкой и интерпретацией полученного материала будет выполнено по заказу частной украинской компании "Надра-Геоинвест". Контракт на проведение работ был подписан в Гомеле во время визита делегации этой компании.

В соответствии с договоренностью, белорусские сейсморазведчики осенью 2017 года начнут выполнять полевые работы на площади около 100 кв.км в Полтавской области на Скоробогатьковском нефтегазаконденсатном и Селюховском нефтяном месторождениях.

Для этого планируется использовать современный комплекс оборудования, в том числе 5 вибрационных источников сейсмических сигналов СВ-30/120Н производства гомельского ОАО "Сейсмотехника".

Завершить все исследования планируется весной 2018 года. ООО "Надра-Геоинвест" - достаточно динамично развивающаяся украинская компания. За последние годы она переместилась с 20 на 9 место по объему добычи углеводородов в Украине.

С помощью белорусских нефтяников предприятие планирует нарастить свою ресурсную базу. Компания заинтересовалась также возможностями белорусских буровых мощностей. Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году, предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран, в том числе России, Украины, Венесуэлы, Эквадора.