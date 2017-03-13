Председатель Минской городской нотариальной палаты Елена Метельская и помощник председателя Белорусской нотариальной палаты Артур Стрех дали пресс-конференцию МПЦ Sputnik Беларусь.

"В среду 15 марта нотариусы в Беларуси будут бесплатно консультировать граждан", — напомнил в ходе мероприятия Стрех.

Кроме того, нотариусы рассказали о том, как можно одалживать деньги при помощи нотариусов и как потом в таком случае взыскивать долги, рассказали о самых популярных вопросах со стороны населения и пояснили то, как сегодня можно оформлять свое право на наследство.

"Распространенное заблуждение — ждать полгода до того, как обратиться к нотариусу по вопросам наследства. Обращаться нужно не после полугода, а в течение этих шести месяцев", — отметила Метельская.

Полную пресс-конференцию с ответами на самые популярные вопросы о нотариальной деятельности смотрите на Sputnik.