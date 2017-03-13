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Что могут предложить нотариусы белорусам?
14.03.2017 14:50 — Разное | Sputnik Беларусь
Председатель Минской городской нотариальной палаты Елена Метельская и помощник председателя Белорусской нотариальной палаты Артур Стрех дали пресс-конференцию МПЦ Sputnik Беларусь.
"В среду 15 марта нотариусы в Беларуси будут бесплатно консультировать граждан", — напомнил в ходе мероприятия Стрех.
Кроме того, нотариусы рассказали о том, как можно одалживать деньги при помощи нотариусов и как потом в таком случае взыскивать долги, рассказали о самых популярных вопросах со стороны населения и пояснили то, как сегодня можно оформлять свое право на наследство.
"Распространенное заблуждение — ждать полгода до того, как обратиться к нотариусу по вопросам наследства. Обращаться нужно не после полугода, а в течение этих шести месяцев", — отметила Метельская.
Полную пресс-конференцию с ответами на самые популярные вопросы о нотариальной деятельности смотрите на Sputnik.
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Можно ли с помощью нотариусов взыскивать долги, как специалисты консультируют граждан и какая главная ошибка в вопросах наследства - смотрите на видео Sputnik.
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