Спортивный обозреватель Руслан Васильев на радио Sputnik Беларусь пояснил появившуюся в некоторых СМИ информацию о том, что две белорусские биатлонистки сами решили досрочно закончить сезон, не согласовав свои заявления с тренерским штабом.

"Сложно судить, почему пошла информация, что Надежда Писарева и Дарья Юркевич сами по себе решили закончить сезон. Дело в том, что это тренерское решение, которое приняли Федор Свобода в паре с австрийским специалистом Альфредом Эдером", — сказал обозреватель.

По решению тренерского штаба, вместо Юркевич и Писаревой, которые выступали на предыдущих этапах, выступят Кристина Ильченко и Динара Алимбекова.



© Sputnik Александр Вильф Две белорусские биатлонистки завершили сезон досрочно

По словам собеседника Sputnik, решение тренерского штаба мотивируется просто. Существует такое понятие как "определение составов", и в национальной сборной по биатлону определено правило ротации основного и второго составов.

"Если человек на кубке IBU занимает места с 1 по 10, то он имеет право приглашаться в основной состав. А такие достижения были и у Алимбековой, и у Ильченко. А если кто-то в основном составе не попадает в число первых 50-ти в гонках Кубка мира, то их могут подвинуть, попросить потренироваться и улучшить свою форму", — сказал обозреватель.

Кроме того, по словам специалиста, замена Писаревой и Юркевич в составе сборной "напрашивалась сама собой из-за визуального впечатления".

"Допустим, по Писаревой было видно, что физических сил у нее, скажем так, уже нет. Эта замена напрашивалась, и то же самое касается Юркевич. А что до реакции, это женский коллектив, это страсти, это весна. И честно говоря, никто из нас не любит, когда говорят, что нам нужно немного подвинуться", — объяснил обозреватель.

Как уже сообщал Sputnik, следующий этап Кубка мира по биатлону стартует в Осло 17 марта и завершится 19 марта. В программе соревнований шесть гонок: спринты, пасьюты и масс-старты.

Комментарий спортивного обозревателя Руслана Васильева о замене в основном составе женской национальной сборной по биатлону слушайте на радио Sputnik Беларусь.