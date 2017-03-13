В Ленинградской области водитель внедорожника «в воспитательных целях» наехал на ребенка, который целился в его машину из игрушечного автомата, а затем заставил его простоять 15 минут на коленях. После инцидента у 9-летнего мальчика зафиксировали сотрясение мозга и ушибы. «Воспитателем» оказался местный предприниматель. В отношении него уже возбуждено уголовное дело.

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«Дети играли вблизи проезжей части, стреляя из игрушечного автомата по машинам. Один из водителей, рассерженный поведением детей, совершил наезд на одного из малолетних, после чего, выйдя из машины, применил к ребенку насилие», — говорится в сообщении регионального управления СК.

Вскоре в Сети появилось видео с камеры наружного наблюдения, на котором зафиксированы неадекватные действия водителя. На записи видно, как двое школьников стоят около проезжей части и один из них целится из игрушечного автомата в проезжающий мимо внедорожник. Разобрать, производят ли дети выстрел в автомобиль или просто целятся, на видео невозможно.

Водитель автомобиля изначально, судя по всему, намеревавшийся поворачивать на перекрестке налево, резко тормозит, разворачивается, выезжает на обочину и давит на газ. Мальчишки пускаются врассыпную: один убегает к подъезду соседнего дома, а второй пытается удрать от внедорожника вдоль обочины. Однако разъяренный водитель догоняет школьника и бампером автомобиля выталкивает его на проезжую часть.





После этого автомобилист резко открывает дверь, выходит из машины, идет к мальчику, хватает его за капюшон, подводит к автомобилю, а затем с силой толкает вниз, в результате чего школьник падает на колени. Мужчина достает телефон и вызывает полицию.

Экипаж подъехал примерно через 15 минут, все это время водитель не давал мальчику встать с колен, удерживая его за плечо. На ролике видно, как к водителю подходят находившиеся рядом пешеходы. Однако, о чем-то переговорив с водителем, они спокойно отправляются дальше.

Прибывшие на место инцидента полицейские наконец подняли юного «автоматчика» с колен, внимательно осмотрели машину, затем посадили водителя и мальчика в патрульный автомобиль. Через некоторое время водителя внедорожника отпустили и он уехал. Мальчик же вместе с полицейскими отправился к своему дому. Там сотрудники полиции передали школьника родителям, однако об инциденте не сообщили.

О произошедшем родители узнали не сразу. Только прочитав все детали произошедшего из СМИ, отец мальчика подал заявление в полицию.

После наезда у школьника диагностировали сотрясение мозга и ушиб левой височной кости. По неподтвержденной информации, после общения со следователем мальчик потерял сознание и был госпитализирован. Медики считают, что обморок является последствием сотрясения мозга.

По факту инцидента СК оперативно провел проверку и возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.