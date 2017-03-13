Минтранс Беларуси постановил с 15 марта по 25 апреля 2017 года на республиканских дорогах Беларуси ввести ограничения транспортных нагрузок в пределах от 6 до 9 тонн на одиночную ось. Также устанавливаются ограничения, вводимые на летний период: с 23 мая по 31 августа 2017 года.





— Перечень дорог с ограничениями допустимых нагрузок составлен по результатам диагностики. Это означает, что конкретные ограничения вводятся на определенных участках дорог в соответствии с их актуальным состоянием, — сообщили в пресс-службе Минтранса. — Однако на основных маршрутах движения транзитного транспорта и некоторых других дорогах ограничения вводиться не будут.

Временные ограничения не будут распространяться на транспортные средства, осуществляющие перевозки пассажиров, живых животных, цветов, грузов гуманитарной помощи, лекарственных средств, почты и почтовых грузов, зерна, комбикормов, семенного фонда, удобрений, опасных грузов, а также грузов, перевозимых в рефрижераторах, для сохранности которых требуется соблюдение специального температурного и санитарно-гигиенического режимов.

Под ограничения не попадают транспортные средства, осуществляющие деятельность по содержанию, ремонту и развитию автодорог, а также перевозки грузов в целях обеспечения обороноспособности, правопорядка, ликвидации чрезвычайных ситуаций или последствий ДТП.

Без учета временных ограничений возможны также определенные виды перевозок, но при условии получения специального разрешения на проезд.

— На дорогах установлены временные дорожные знаки, за передвижением грузового автотранспорта с учетом ограничений будет осуществляться контроль. При благоприятных погодных условиях временные весенние ограничения нагрузок могут быть отменены досрочно.