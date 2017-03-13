После удачного для рынка депозитов начала года в феврале приток рублевых вкладов сократился на треть, а отток накоплений в валюте увеличился почти в семь раз. Об этом говорит свежая статистика Нацбанка по денежно-кредитному рынку.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Рублевые депозиты прибавили за месяц на 63,7 миллиона рублей, или на 2,1%. По последним данным, в банках белорусы хранят порядка 3,12 миллиарда рублей.

— Средняя процентная ставка в февраля составил 17,4% годовых. Это значит, что с учетом начисленных процентов рост составил 44,3 миллиона рублей. Чистый же приток денег в феврале — 19,4 миллиона рублей (0,6%), — уточняет старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Для сравнения: в январе рублевые депозиты без учета выплат вкладчикам прибавили на 60,2 миллиона рублей.

Депозиты в валюте уменьшились на 41,1 миллиона долларов (0,6%) и на сегодня равняются 6,97 миллиарда долларов.

— Если смотреть с учетом начисленных процентов (ставка 3%) в размере 17,5 миллиона долларов, отток вкладов составил 58,6 миллионов, или 0,8%. В прошлом месяце отток валюты составил 8,8 миллиона «зеленых», или 0,1%, — подсчитывает Вадим Иосуб.

Ситуация на рынке депозитов ухудшилась по сравнению с январем. Напомним, что в начале года белорусы, ожидая снижения ставки рефинансирования, стремились вложить деньги, которые получили в качестве годовых премий и бонусы.

— Из позитивных сторон можно отметить, что структура депозитов постепенно меняется в сторону рублевых. Это соответствует желаниям регулятора, — резюмирует аналитик.