Госкорпорация по космической деятельности "Роскосмос" объявила о начале открытого отбора в российский отряд космонавтов.

Как сообщает пресс-служба корпорации, цель отбора – набрать лучших специалистов, которые, обладая навыками работы с космической и/или авиационной техникой, станут первыми пилотами нового российского космического корабля "Федерация", будут работать по программе Международной космической станции (МКС), а также станут первыми россиянами, которые полетят к Луне.

Согласно условиям, предполагается отобрать шесть-восемь человек, которые дополнят отряд космонавтов Роскосмоса в 2017 году. Роскосмос также опубликовал общие требования для кандидатов в космонавты. Так, возраст претендентов не должен превышать 35 лет. Претенденты должны иметь высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям и иметь опыт работы. Приоритетом при отборе пользуются лица, имеющие опыт работы в авиационной и ракетно-космической промышленности РФ. Претенденты также должны иметь способности к изучению космической техники, иметь знания взаимодействия с компьютерной техникой, владеть иностранным языком (английским). Также учитывается физическая подготовленность, состояние здоровья, психологические качества претендентов.