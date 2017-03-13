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17 тысяч долларов за смарт-часы: представлены TAG Heuer Connected Modular 45

14.03.2017 16:37 — Разное | Tut.by  
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Компания TAG Heuer официально представила свои новые смарт-часы — Connected Modular 45, главной особенностью которых помимо стартовой цены в 1650 долларов стала полностью модульная конструкция корпуса.

Модификации поддается практически любой компонент смарт-часов — от ремешка до экрана.

Экран, при желании, можно сменить на классический часовой механизм от другой премиальной механической модели производителя — Heuer 02T Tourbillon.

«В базе» часы оснащаются 1,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с защитным сапфировым стеклом, процессором Intel Atom Z34XX, а также 4 ГБ внутренней памяти и полным набором беспроводных соединений (включая GPS и NFC-чипом для платежей через Android Pay). LTE-модуля и датчика сердцебиения в часах не предусмотрено.


Работают часы на операционной системе Android Wear 2.0. От одного полного заряда, по заверению производителя, они смогут проработать 30 часов подряд. Также часы полностью водонепроницаемые и выдерживают погружение на глубину до 50 метров.

Стартовая цена на самую простую версию часов — 1650 долларов, которая в зависимости от материала изготовления корпуса и других компонентов устройства может превысить 17 тысяч долларов.

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Главная особенность часов - полностью модульная конструкция корпуса.

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