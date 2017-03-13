Директор по исследованиям дискуссионного сообщества "Либеральный клуб" Евгений Прейгерман в интервью радио Sputnik Беларусь рассказал о проводимом исследовании на тему "Администрация Трампа и ее значение для будущего международных отношений и безопасности в Восточной Европе".

"Один из информированных участников высказал точку зрения о том, что эта дискуссия не имеет никакого отношения к реальности, поскольку Трамп сам не представляет, какой он может видеть свою внешнюю политику. Это не то, чтобы шутка, но факт в том, что для Трампа и для большинства населения США приоритетом является политика внутренняя", — отметил эксперт.

По словам политолога, предыдущие президенты США нередко, когда не могли справиться со сложными внутренними вопросами, имели свойство браться за внешние, и уже посредством их нарабатывали себе политические рейтинги.



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"Что касается Трампа, то никакого опыта во внешней политике у него никогда не было. И если мы посмотрим на команду, это, по большому счету, не его команда. Ведь те, кто считается внешнеполитическими элитами и демократической партии, и республиканской, они, по большому счету, открестились от Трампа еще на этапе избирательной кампании", — рассказал Прейгерман.

Политолог напомнил, что одна из ключевых фигур нынешней администрации — госсекретарь США Рекс Тиллерсон тоже достаточно сторонний человек. По разным источникам, известный нефтяной магнат был рекомендован на пост госсекретаря либо Кондолизой Райс, либо Бобом Гейтсом.

Как отметил эксперт, переговорный процесс во внешней политике — это не бизнес, тут совершенно иной инструментарий. И с этой точки зрения развитие cложно прогнозировать.

Но с другой стороны, по словам Прейгермана, для дальнейшего развития событий в международных отношениях есть достаточно много ограничений с учетом географии, экономических и других возможностей каждой страны. Поэтому ожидать, что администрация Трампа будет вести себя как-то совершенно иначе по отношению к нашему региону, к сожалению, не приходится, констатировал политолог.

Беседу с директором по исследованиям дискуссионного сообщества "Либеральный клуб" Евгением Прейгермано о том, какой может быть внешняя политика администрации Дональда Трампа по отношению к восточноевропейскому региону, слушайте на радио Sputnik Беларусь.