Пенсионер из Витебской области добился разрешения на ввоз из Украины в Беларусь раритетной «Победы», отмены таможенных платежей и признания ее культурной ценностью. А недавно президент Лукашенко распорядился освободить автовладельца от оплаты утилизационного сбора за машину. На все у автовладельца ушло около пяти месяцев.



Скриншот с видео телеканала «Орбита» (Украина)

Раньше Николай Маханьков жил в Украине, был шахтером, а для души собирал коллекцию — старые вещи, в том числе автомобили. Их он покупал ржавыми за копейки и восстанавливал своими руками. После выхода на пенсию в 2009 году Николай с семьей переехал жить в Беларусь. Часть старинной коллекции и один автомобиль он забрал с собой, остальные машины остались в Украине, но коллекционер хотел их перевести на новое место жительство. Планы Николая отложились на два года — в Украине шли военные действия.

— В деревнях людям нечем заниматься, поэтому они и пьют. Мне пришла идея — сделаю музей старинных вещей, может, молодежь заинтересуется этим и отвлечется от увлечений спиртным. Даже местный сельсовет пошел навстречу и выделил для этих целей старое здание, — рассказал Николай.



Сейчас Николай свой раритетный Opel несколько раз в год, по праздникам, вывозит в райцентр Сенно — чтобы люди посмотрели, на каких машинах раньше ездили. Фото с сайта ok.ru

В 2011 году мужчина привез в деревню раритетный Opel 1936 года. А в октябре прошлого года он решил ввезти в Беларуси еще один автомобиль — ГАЗ-М20 «Победа». Но на границе возникли проблемы — таможня потребовала поместить авто на СВХ и растаможить его. Речь шла о 9500 евро! Был и второй вариант — вывезти машину за пределы Беларуси.

Денег на «растаможку» у Николая не было и он начал бороться за свою «Победу»: ходил по кабинетам таможни и доказывал, что авто нужно для благих целей — для музея. Но таможенники и слушать не хотели — закон един для всех. Единственной спасительной соломинкой было: обратиться в Министерство культуры и попробовать признать машину культурной ценностью — в этом случае от таможенных платежей хозяина авто освободят. Благодаря статье на AUTO.TUT.BY о проблеме Николая узнали в Министерстве культуры, и решили ему помочь.

— Такие вещи, как старая «Победа», и другие автомобили Николая Маханькова нам очень нужны. Конечно мы выдадим разрешение на ввоз этого авто в Беларусь, — сказали тогда искусствоведы в Минкульте.

Но и после этого таможенники «Победу» Николаю не отдали: потребовали подтверждения, что машина является культурной ценностью.

— Я тогда очень расстроился. Ну неужели опять придется ехать из Витебской области в Минкульт? Почему сразу было не сказать, какие бумаги были необходимы? — возмущается Николай.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Ехать в столицу коллекционеру не пришлось — нужный документ искусствоведы отправили таможенникам почтой. Однако и после этого радоваться коллекционеру было рано: появились новые «подводные камни».

— Таможенники мне сказали: несмотря на то, что «Победа» — культурная ценность, я должен заплатить утилизационный сбор за машину — чуть меньше 8 млн (неденоминированных) рублей. Но как же так: машина ввезена для людей, для музея, за что мне платить? — недоумевает Николай. — А самое главное — денег-то у меня нет. Я узнал, что освободить от утильсбора может только президент…

Будь на месте Маханькова другой человек — давно бы махнул рукой и на авто, и на проблемы, которые с ним связаны. Но напористости Николаю не занимать — он решил: «Дойду до президента!».

— В конце года я написал письмо на имя Лукашенко — пусть батька рассудит. Еще раз в Минск приехал и лично отвез его в администрацию.

Через некоторое время Маханькова вызвали в Белицкий сельсовет. Оказывается, из администрации президента местным властям пришло письмо с поручением: выяснить, как живет и что имеет Николай Маханьков.

— В сельсовете интересовались, как я живу, сколько у меня холодильников, микроволновок, телевизоров, — говорит пенсионер. — Но я не в обиде на это, все рассказал. Я понимаю, что прежде, чем освободить меня от утильсбора, надо проверить — вдруг у меня денег куры не клюют. Но какой я богатей? Все заработанные «грошы» уходят на троих несовершеннолетних детей!

А 9 марта Николаю Маханькову пришло письмо из Администрации президента: от утилизационного сбора коллекционера освободили.





— На таможню полетел на крыльях, очень я рад, — улыбается Николай. — А там как удивились: таможенники такое распоряжение от президента, может, впервые в жизни видели!

Все документы на «Победу» Николая были в порядке, но просидеть автомобилисту под кабинетами таможни пришлось почти весь день.

— Мне таможенники еще и наказание влепили, за то, что декларации таможенной не было, хотя раньше, при въезде, я ее заполнял, но ее не приняли. Ну и ладно, хорошо, что без штрафа обошлось, — говорит коллекционер.

Хоть Николаю Маханькову и пришлось в течении пяти месяцев пройти не через один чиновничий кабинет и не единожды услышать «нет», зла ни на кого он не держит и радуется отзывчивым людям, которые встретились на его пути. «Минкульт, облисполком, сельсовет, Администрация президента», — перечислил местонахождение «добрых» людей Николай.

— Вот, что плохо: «Победу» мою в ГАИ на учет уже не поставят — нельзя без утильсбора. Теперь она должна стоять у меня возле дома, никуда ее не вывезешь. Получается, на праздник в райцентр даже не смогу ее перегнать, чтобы люди посмотрели.

В апреле Николай Маханьков хочет в очередной раз поехать в Украину — «если денег на бензин насобираю». Там находятся еще три его раритетных автомобиля: BMW 1942 года выпуска, горбатый «запорожец» 1968 года выпуска и ГАЗ-21 «Волга».

— В Минкульте обещали, что помогут с документами на эти машины. А вот про освобождение от утильсбора придется снова письмо президенту писать. Все по тому же кругу пойду. Но теперь-то алгоритм я знаю.