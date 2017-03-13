В суде Центрального района 14 марта состоялось слушание по иску Тапаса в отношении Татьяны Маринчик, супруги Ивана Игнатовича, которую не учли в решении о выселении дома в Лебяжьем. Застройщик считает, что она не имеет права на компенсацию за сносимое жилье и должна переселиться в двухкомнатную квартиру, где уже зарегистрированы ее муж Иван со своей бывшей супругой Галиной.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Напомним, именно против такого решения и протестовала Галина Игнатович на башенном кране. Она просила дать ей и бывшему мужу компенсации за сносимое жилье деньгами, чтобы можно было наконец разъехаться. А по решению суда Центрального района от 1 декабря 2016 года семью Игнатовичей предписано «расселить» в три двухкомнатные квартиры в домах по ул. Выготского, 133, ул. Руссиянова, 46, пр. Газета «Звязда», 69. Жильцы, 10 человек, сняты с регистрационного учета в доме на улице Ржавецкой. Их зарегистрировали в этих трех квартирах. Новую супругу Ивана Игнатовича, Татьяну Маринчик (она появилась и зарегистрировалась в доме, пока шли судебные заседания), в своем итоговом решении суд не учел. До сегодняшнего дня она — единственный официальный жилец в доме по адресу: ул Ржавецкая, 77−1. Она претендует на выделение ей дополнительных 15 м² жилой площади. И будет обжаловать сегодняшнее решение суда.