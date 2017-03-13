Главный тренер хоккейного «Динамо» Крэйг Вудкрофт рассказал о способностях игроков и тренеров команды, которыми обладают супергерои — Супермен, Росомаха, Халк, Джеймс Бонд, Крутой Уокер и еще несколько известных персонажей из мира комиксов и кино.





В завершившемся для минского «Динамо» сезоне главный тренер Крэйг Вудкрофт помог команде обновить клубный рекорд по очкам, вывел ее в плей-офф и тем самым убедил руководство «зубров» продолжить сотрудничество с ним. Отличный результат, который удалось достичь благодаря грамотному управлению игроками.

Перед выходом команды в отпуск SPORT.TUT.BY попросил Вудкрофта дать характеристику хоккеистам, с которыми он провел почти год. Тренер согласился, намекнув, что для одного из подопечных приберег сравнение с Халком.

Тогда мы решили распечатать фотографии игроков и других известных супергероев, чтобы помочь канадскому специалисту провести больше подобных параллелей. Так на рабочем столе в офисе Крэйга на «Минск-Арене» оказалось более шестидесяти карточек с вариантами.

«Коробов не пытается подавить в себе зверя и поддается инстинкту»

Халка, огромного зеленого гиганта, Вудкрофт увидел в габаритном защитнике минского «Динамо» Дмитрии Коробове, предпочитающего силовую манеру игры.

Халк — это вымышленный персонаж из американских комиксов. По задумке авторов, он появился в результате эксперимента ученого Брюса Беннера, который работал над программой по увеличению силы человека, разработал сыворотку и испытал ее на себе. Однако вместо того, чтобы стать суперсолдатом, Беннер в состоянии агрессии превращался в дикаря.





— Для начала Дмитрий и герой комиксов похожи внешне, — уверен Вудкрофт. — А вывести Коробова из себя так же просто, как заставить Беннера выпустить огромного зверя погулять. Но к чести хоккеиста, его игре такое состояние идет на пользу. Когда Коробов раздражен, он будто использует какую-то нечеловеческую силу и готов крушить все на своем пути. Не вижу в этом опасности для команды. Пожалуйста, пользуйся своим умением при необходимости, и все будет в порядке.

Вспомните игру с «Торпедо», когда соперники пытались навязать нам грязную игру. Они хватали кого попало, и тогда Коробов не выдержал и выпустил пар . В отличие от Беннера, Дима не пытается подавить в себе зверя. Когда настает тот самый момент, он поддается инстинкту. Коробов знает, как пресечь провокации. Я ценю это качество в нем. Мало кто в Континентальной хоккейной лиге может остановить его. Мне трудно предположить, кто способен на это.





Крэйг Вудкрофт оказался большим фанатом супергеройских историй. В последствии он сравнил еще трех хоккеистов «Динамо» с героями комиксов.

— В детстве я смотрел мультики про Халка по телевизору и в кинотеатрах, а также читал комиксы про него, — сказал он. — Думаю, это положительный герой. Он старается поступать по справедливости в ситуациях, где кто-то был нечестен. Если с умом подходить к делу и правильно использовать внутреннюю энергию, то можно сделать много хорошего. В хоккее, в частности.

«Когда Клинкхаммер приехал в Минск, то держал клюшку, как топор»

Второму бомбардиру своей команды Робу Клинкхаммеру Крэйг Вудкрофт нашел пару в лице героя комиксов про команду мутантов «Люди Икс» — Росомахи. Его отклонением является способность к регенерации и огромные выдвижные когти — по три в каждом кулаке. В результате эксперимента скелет Росомахи покрыли крепким сплавом металла, наделив еще большей силой.

— Роб и Росомаха — две большие личности, — уверен Вудкрофт. — Когда смотрю на эти карточки, то вижу двух воинов, которые не остановятся ни перед чем. Их отличает умение разбить соперника разными способами — с помощью силы, скорости и размера. У них почти нет недостатков. Они принимают вызов, смотрят в глаза сопернику и яростно сражаются за правое дело. Разница между Робом и свирепым Росомахой на самом деле заключается в том, что у нашего хоккеиста короче ногти. Совсем чуть-чуть.





По легенде Росомаха родом из Канады, то есть является соотечественником для Крэйга и Роба.

— Но нравится мне этот герой не только поэтому, — уточнил тренер. — Уникальность Росомахи заключается в том, что немногие могут противостоять ему. Роба тоже можно назвать охотником — охотником за шайбой. Ради нее он готов идти в самые неприятные единоборства и доказывать людям, что они были неправы насчет него. Горький опыт, пережитый в прошлом, Клинкхаммер использует, как топливо для настоящего. Чтобы быть тем самым скоростным форвардом и биться безустанно.

Росомаха считал, что его суперспособности приносят несчастья близким. Вот почему он мог держаться подальше от людей и, например, засесть в лесу.

— Работа дровосеком отлично подошла бы Клинкхаммеру, и он был бы в ней так же хорош, как Росомаха, — считает Крэйг. — Почему? Ну, во-первых, Роб одевается, как лесоруб. А еще, когда он только приехал в Минск, то держал клюшку, как топор.

В киновселенной «Люди Икс» Росомаху в течение 17 лет играл Хью Джекман. В марте 2017 года в мировой прокат вышел последний фильм с участием австралийского актера в роли мутанта — «Логан». Кстати, фильм вторую неделю лидирует по кассовым сборам в минском прокате .

— Я несколько огорчен тем, что Хью уходит, — признался Вудкрофт. — Он воплощал на большом экране идеального Росомаху. Когда представляю этого героя, вижу перед собой именно Джекмана.

«Степанов эффективен, когда действует на грани здравого смысла и сумасшествия»

Чтобы описать таланты форварда Андрея Степанова, Крэйг Вудкрофт выбрал карточку с изображением Джокера, суперзлодея из серии комиксов про Бэтмена. Джокер — это человек, которому доставляет удовольствие обличать недостатки людей.

— И Андрей, и Джокер обладают невероятно острым умом и смеются опасности в лицо, — утверждает наставник «зубров». — Делают это с диковатым взглядом. Все, что они говорят, имеет смысл. Это может вас испугать или рассмешить. В общем, страсть кипит в каждой клетке их тел. Очень харизматичные личности.





Любимым Джокер считает самого достойного из врагов — борца за справедливость Бэтмена.

— В отличие от Джокера Андрею без разницы, сильный противник или слабый, — развил мысль Вудкрофт. — Он поглощен борьбой вне зависимости от чего-либо. Тщательно готовится к тому, чтобы нанести удар, и знает, как залезть под кожу оппоненту. Думаю, что Андрей наиболее эффективен, когда действует на грани здравого смысла и сумасшествия. Это качество делает его опасным.

«Под формой у Павловича спрятан плащ Супермена»

Капитана «зубров» Александра Павловича Крэйг Вудкрофт назвал Суперменом. Этого героя комиксов, который борется за будущее человечества, считают образцом порядочности.

— Оба готовы прийти на помощь в любой момент, кого бы там ни следовало остановить, — объясняет выбор Крэйг. — Они не боятся ответственности и действуют незамедлительно. Если нужно, Павлович сыграет в большинстве или меньшинстве, справа, слева и даже в обороне. Вспомните, как часто в сезоне он бросался навстречу летящей шайбе, чтобы заблокировать бросок. Принимал удар на себя, с трудом добирался до скамейки, а через пару минут возвращался на площадку и проделывал то же самое. В этом плане Александр был хорошим примером для других игроков. Чем не Человек из стали? А ведь это второе имя Супермена.

Иногда мы шутим, что под формой у Павловича спрятан плащ Супермена — настолько невероятные вещи он делает на льду. Но в действительности его костюм супергероя — это джерси с эмблемой клуба.





Вудкрофт считает, что летом 2016 года команда сделала правильный выбор, определив капитаном Павловича.

— По итогам голосования Павлович победил с большим преимуществом, — вспоминает Крэйг. — Это говорит о том, как уважают его в коллективе. Лидерство — ежедневный процесс. Важно самому быть хорошим партнером и общаться с другими игроками, понимать, кого нужно подбодрить, а кому устроить взбучку или же лучше промолчать. Сегодня не может быть других мнений — Саша справился с ролью, хотя подобного опыта не имел. Он проделал отличную работу и в следующем году будет еще лучше.

«Костицын безусловно назовет себя секс-символом»

Для нападающего Сергея Костицына Крэйг Вудкрофт искал кого-то особенного. Им в итоге оказался Брэд Питт. В карьере голливудского актера было много достойных ролей. Для сравнения с младшим из братьев Костицыных подошел герой фильма «Легенды осени» Тристан Ладлоу.

— Тристан — мятежный, трудно управляемый, но очень человечный, и про Сергея говорят, что он неуправляемый, — уверен Вудкрофт. — Так кажется, пока не узнаешь его лично. В минувшем сезоне игра Костицына оставила хорошее впечатление. Он не тот, каким я себе его представлял, и уж точно более глубокая личность, нежели многие думают.





Брэд Питт входит в число самых востребованных актеров и является признанным секс-символом. Справедливы ли такие характеристики для Костицына?

— Если вы зададите этот вопрос Сергею, он безусловно назовет себя секс-символом, — предположил Крэйг. — Думаю, что в Минске он очень популярен. Костицын на протяжении многих лет принимал вызовы и добивался успеха. И когда ты делаешь это на таком уровне, как НХЛ или КХЛ, то справедливо считаешься звездой.

«Паско и Круз все еще не бреются, хотя немолоды»

Крэйг Вудкрофт подыскал подходящие сравнения и для своих ассистентов Роба Дэвисона и Рона Паско. Парными карточками для тренеров стали изображения с Чаком Норрисом и Томом Крузом соответственно.

— Дэвисон и Крутой Уокер в исполнении Норриса — два человека, которые не боятся браться за сложные задачи и следят за порядком. В случае Роба — за порядком на льду. Если вы хоть что-то слышали про Роба, то знаете, что не хотите иметь с ним проблем. А еще у ребят борода одинаковой длины. К тому же, Роб — большой фанат тренажеров, которые выпускает Чак Норрис. Это не шутка!





— Паско и Круз — невероятны. Они не стареют. Все еще не бреются, хотя немолоды. У них отличные волосы, идеально выбритые виски. Это говорит о том, что оба много времени проводят у зеркала, чтобы убедиться, что их волосы идеально уложены, а зубы сверкают белизной. Иногда мы называем Рона «Мистер Совершенство».





Том Круз известен тем, что опасные трюки на съемочной площадке исполняет сам.

— Рону тоже дублеры ни к чему, — уверен Крэйг. — А если нужно назвать, с кем из персонажей Круза я вижу у него сходство, то это пилот по прозвищу Маверик из фильма «Лучший стрелок». Уверенный в себе, не боящийся выходить из зоны комфорта, принимать риски ради достижения результата герой.

«Я точно не злодей»

С выбором карточки для себя Вудкрофт определялся долго.

— Сложно найти здесь кого-то похожего на меня, кроме Брэда Питта, — прозвучало как комплимент собственной внешности. — Пожалуй, останавлюсь на Шоне Коннери. В его исполнении Джеймс Бонд, известный как агент 007, был самым убедительным за всю историю франшизы. Шона отличала величественная стать, крутость. А сам герой весьма умный, креативный, дотошный, как и я, и при этом довольно груб. Думаю, у нас много общего. С годами в этом списке появилась еще и прическа.





После назначения Крэйга Вудкрофта главным тренером минского «Динамо» его брат Тодд в интервью для SPORT.TUT.BY подыскал такое описание коучу «зубров» :

— Иногда мне кажется, что Крэйг — это кто-то из злодеев серии фильмов про агента 007. Он тщательно разрабатывает свой план и выписывает каждую буквочку.

— Да, я разрабатываю план до мелочей, но я точно не злодей, — с улыбкой встретил сравнение Крэйг.



Иллюстрация: Влад Шевардин, TUT.BY

Он полагает, что Джеймс Бонд — отличная кандидатура для того, чтобы руководить Суперменом, Росомахой, Джокером, Халком, Крутым Уокером и летчиком Маверик.

— В конце концов, Бонд очень опасен, — напоминает Вудкрофт. — И у него есть много способов влияния. Он лукавый. Даже слово в его случае — это оружие. То, что нужно, когда работаешь с таким разношерстным коллективом, как эта команда супергероев. Нужно использовать их таланты по-максимуму и помнить, что за конечный результат, как и в случае Джеймса Бонда, отвечать мне.

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