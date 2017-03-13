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Уголовное дело против Януковича скоро передадут в суд

14.03.2017 17:21 — Разное | Ежедневник  
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Уголовное дело против Януковича скоро передадут в суд

Генеральная прокуратура Украины в ближайшее время передаст в суд уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего президента страны Виктора Януковича.

«Подчеркиваем еще раз: есть только одно основание для прекращения специального предварительного расследования - это добровольное появление подозреваемого Януковича в орган досудебного расследования на территории Украины. Больше никаких оснований для прекращения специального досудебного расследования нет», - заявила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

Сарган также отметила, что в ближайшее время производство против экс-президента Украины будет передано в суд.

Как сообщалось, ранее адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что заочное расследование в отношении его подзащитного прекращено, поскольку для этого “перестали существовать” основания.

В частности, по его словам, после получения Генеральной прокуратурой Украины от Генпрокуратуры России официального подтверждения адреса проживания Януковича и согласия содействовать в совершении всех необходимых процессуальных действий, в ГПУ нет никаких оснований применять в отношении Януковича процедуру специального (заочного) досудебного расследования, пишет УНИАН.

“Любые попытки дальнейшего ведения заочного расследования является уголовно наказуемым преступлением и нарушением права лица на защиту, гарантированного как украинским так и международным законодательством”, – утверждает Сердюк. Как сообщал УНИАН, департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины намерено направить ходатайство в Генпрокуратуру России о допросе бывшего президента Виктора Януковича на российской территории в качестве подозреваемого по двум уголовным производствам - противодействие протестных акций и создание преступной группировки. Однако позже в ГПУ заявили, что Генпрокуратура РФ сообщила Киеву ложный адрес проживания экс-президента Виктора Януковича. В свою очередь адвокат Януковича Виталий Сердюк сообщил, что экс-президент Украины якобы проживает в Ростове-на-Дону по улице Еременко, 81В, и именно по этому адресу происходило переписки с правоохранителями. "Этот адрес давно известен, за ней происходило официальная переписка. Это не состав, это жилой дом отдельно построен на территории небольшого коттеджного городка. Там огорожено, жилые дома", - отметил Сердюк.

 
 
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Генеральная прокуратура Украины в ближайшее время передаст в суд уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего президента страны Виктора Януковича.

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