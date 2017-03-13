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"23. Армия меняет..." авторы представят проект в пресс-центре Sputnik
14.03.2017 17:28 — Разное | Sputnik Беларусь
17 марта в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны открывается фотовыставка "23. Армия меняет".
Что такое армия в понимании современного человека? Почему
обычные мальчишки, пройдя армейскую школу жизни, меняются внешне и внутренне?
Эти вопросы раскрыты в авторском проекте полковника Андрея Шубадерова — бывшего начальника военного информационного агентства Вооруженных Сил Республики Беларусь "Ваяр" и столичного фотохудожника Юлии Мацкевич.
Проект "23. Армия меняет..."
Полтора года фотограф работала над созданием "слайдов изменений" — создавала ряд портретов солдат. Каждый семестр Юлия Мацкевич посещала армейцев, чтобы зафиксировать все это на камеру.
Накануне открытия выставки об идее проекта и его результате расскажут:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в четверг, 16 марта, в 15:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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E-mail:
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 664 28 04.
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В четверг, 16 марта, в 15:00 в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет встреча авторов проекта "23. Армия меняет..." с журналистами.
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