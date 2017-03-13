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"23. Армия меняет..." авторы представят проект в пресс-центре Sputnik

14.03.2017 17:28 — Разное | Sputnik Беларусь  
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17 марта в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны открывается фотовыставка "23. Армия меняет".

Что такое армия в понимании современного человека? Почему

обычные мальчишки, пройдя армейскую школу жизни, меняются внешне и внутренне?

Эти вопросы раскрыты в авторском проекте полковника Андрея Шубадерова — бывшего начальника военного информационного агентства Вооруженных Сил Республики Беларусь "Ваяр" и столичного фотохудожника Юлии Мацкевич.

"23. Армия меняет..." авторы представят проект в пресс-центре Sputnik
© Фото: Юлия Мацкевич / Facebook
Проект "23. Армия меняет..."

Полтора года фотограф работала над созданием "слайдов изменений" — создавала ряд портретов солдат. Каждый семестр Юлия Мацкевич посещала армейцев, чтобы зафиксировать все это на камеру.

Накануне открытия выставки об идее проекта и его результате расскажут:

  • Экс-начальник военного информационного агентства "ВАЯР" Андрей ШУБАДЕРОВ,
  • Фотохудожник Юлия МАЦКЕВИЧ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в четверг, 16 марта, в 15:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: e.semenova@sputniknews.com;

Тел.: +375 17 237 83 65;

Моб.: +375 29 664 28 04.

Отправьте заявку на e.semenova@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В четверг, 16 марта, в 15:00 в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет встреча авторов проекта "23. Армия меняет..." с журналистами.

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