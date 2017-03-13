17 марта в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны открывается фотовыставка "23. Армия меняет".

Что такое армия в понимании современного человека? Почему

обычные мальчишки, пройдя армейскую школу жизни, меняются внешне и внутренне?

Эти вопросы раскрыты в авторском проекте полковника Андрея Шубадерова — бывшего начальника военного информационного агентства Вооруженных Сил Республики Беларусь "Ваяр" и столичного фотохудожника Юлии Мацкевич.

Полтора года фотограф работала над созданием "слайдов изменений" — создавала ряд портретов солдат. Каждый семестр Юлия Мацкевич посещала армейцев, чтобы зафиксировать все это на камеру.

Накануне открытия выставки об идее проекта и его результате расскажут:

Экс-начальник военного информационного агентства "ВАЯР" Андрей ШУБАДЕРОВ,

Фотохудожник Юлия МАЦКЕВИЧ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в четверг, 16 марта, в 15:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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