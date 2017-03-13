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Спецподразделение "Стрела" получило в аренду BMW 3-й серии за один рубль в месяц
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Спецподразделение УГАИ МВД «Стрела» получило в пользование новую BMW 3-й серии от автоцентра «Байернкрафт» по символической цене — 1 рубль в месяц. Автомобиль специально собран и укомплектован для Госавтоинспекции, поэтому цена конкретного экземпляра неизвестна. Но базовая версия этого «гражданского» седана стоит 54 тысячи рублей.
Немецкий седан, переданный в ГАИ в начале февраля в аренду, сейчас проходит испытания при патрулировании и сопровождении. Стоимость аренды этого авто в год обойдется для ГАИ в 12 рублей.
— В настоящее время автомобиль эксплуатируется в тестовом режиме, и в какой из служб он себя проявит, делать выводы рано, — сообщил зам. начальника СП ДПС «Стрела» по технической части Алексей Корзюк.
Передача автомобиля дорожно-патрульной службе на добровольной основе — новая практика для Беларуси.
— В Европе такая форма сотрудничества распространена. Мы рассчитываем развивать ее и в Беларуси, что позволит повысить эффективность работы сотрудников ГАИ и снизить эксплуатационные издержки по поддержке автопарка, — отметили в автоцентре.
Переданный ГАИ седан BMW 320i xDrive оборудован двухлитровым двигателем мощностью 184 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Первую «сотню» автомобиль набирает за 7,6 секунды, а максимальная скорость составляет 230 км/ч. Для лучшей аэродинамики на «тройку» установлен пакет M Sport.
Автомобиль в ГАИ передали уже со специальной окраской. Конечную конфигурацию инженеры BMW подобрали самостоятельно, исходя из опыта сотрудничества с дорожными службами Беларуси и других стран. Единственные требования ГАИ — наличие полного привода, бензинового двигателя и белого или серебристого цвета.
Кстати, это не первый автомобиль BMW, который состоит на службе «Стрелы». С 2014 года спецподразделение использует мощный хэтчбек GT 550i Gran Turismo, который набирает 100 км/ч за 4,6 секунды.
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Спецподразделение ГАИ "Стрела" получило в распоряжение седан BMW 3 серии со спортивным пакетом. Автомобиль пройдет испытания при патрулировании и сопровождении.
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