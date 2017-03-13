AUTO.TUT.BY узнал новые подробности о переданном в распоряжение подразделения «Стрела» автомобиле BMW 3 серии . Оказалось, что пользоваться баварским седаном в «Стреле» будут практически бесплатно. Аренда авто будет стоить для ГАИ 1 рубль в месяц или 12 рублей в год. Если автомобиль по своим характеристикам устроит «Стрелу», то автомобили этой марки закупят для несения службы. Ну, а первая тестовая BMW 3 серии достанется спецподразделению бесплатно.





Спецподразделение УГАИ МВД «Стрела» получило в пользование новую BMW 3-й серии от автоцентра «Байернкрафт» по символической цене — 1 рубль в месяц. Автомобиль специально собран и укомплектован для Госавтоинспекции, поэтому цена конкретного экземпляра неизвестна. Но базовая версия этого «гражданского» седана стоит 54 тысячи рублей.

Немецкий седан, переданный в ГАИ в начале февраля в аренду, сейчас проходит испытания при патрулировании и сопровождении. Стоимость аренды этого авто в год обойдется для ГАИ в 12 рублей.

— В настоящее время автомобиль эксплуатируется в тестовом режиме, и в какой из служб он себя проявит, делать выводы рано, — сообщил зам. начальника СП ДПС «Стрела» по технической части Алексей Корзюк.

Передача автомобиля дорожно-патрульной службе на добровольной основе — новая практика для Беларуси.

— В Европе такая форма сотрудничества распространена. Мы рассчитываем развивать ее и в Беларуси, что позволит повысить эффективность работы сотрудников ГАИ и снизить эксплуатационные издержки по поддержке автопарка, — отметили в автоцентре.





Переданный ГАИ седан BMW 320i xDrive оборудован двухлитровым двигателем мощностью 184 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Первую «сотню» автомобиль набирает за 7,6 секунды, а максимальная скорость составляет 230 км/ч. Для лучшей аэродинамики на «тройку» установлен пакет M Sport.

Автомобиль в ГАИ передали уже со специальной окраской. Конечную конфигурацию инженеры BMW подобрали самостоятельно, исходя из опыта сотрудничества с дорожными службами Беларуси и других стран. Единственные требования ГАИ — наличие полного привода, бензинового двигателя и белого или серебристого цвета.





Кстати, это не первый автомобиль BMW, который состоит на службе «Стрелы». С 2014 года спецподразделение использует мощный хэтчбек GT 550i Gran Turismo, который набирает 100 км/ч за 4,6 секунды.

Спецподразделение «Стрела» создано в 1993 году. Среди его задач — сопровождение высших должностных лиц, эскорт иностранных делегаций, контроль работы подразделений ГАИ и помощь в обеспечении безопасности дорожного движения. Работает «Стрела» как в Минске, так и в регионах. Как правило, именно это подразделение первым тестирует новые образцы техники, необходимой для работы Госавтоинспекции.