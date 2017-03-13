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БЖД скорректировала график движения поездов в страны Балтии и Украину

14.03.2017 17:47 — Разное | Ежедневник  
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БЖД скорректировала график движения поездов в страны Балтии и Украину

В связи с переходом стран ЕС и Украины на летнее время, белорусская железная дорога скорректировала график движения поездов.

Поскольку страны Европейского Союза и Украины в ночь с 25 на 26 марта переходят на летнее время, Белорусской железной дорогой совместно с железнодорожными администрациями Латвии, Литвы, Польши, России и Украины заблаговременно проведена корректировка расписания движения международных поездов.

Например, поезд № 805 Минск-Вильнюс, который отправлялся из Минска в 8.00 и прибывал на конечный пункт следования в 09.30, с 26 марта будет прибывать в Вильнюс в 10.30 (время отправления из Минска останется без изменений). Поезд №806 Вильнюс-Минск отправлялся из Вильнюса в 18.10 и прибывал в столицу Беларуси в 21.40, а после 26 марта будет отправляться из Вильнюса в19.10. Время прибытия в Минск останется прежним.

Изменения коснулись и международных поездов в сообщении с Украиной и Польшей.

 
Теги: Минск
 
 
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В связи с переходом стран ЕС и Украины на летнее время, белорусская железная дорога скорректировала график движения поездов.

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