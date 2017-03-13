Белорусская теннисистка Виктория Азаренко представила Майкла Джойса в качестве своего нового тренера. SPORT.TUT.BY рассказывает об опыте 44-летнего специалиста, который помог Марии Шараповой стать первой ракеткой мира и не боится критиковать наставника Серены Уильямс.



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Работа с Шараповой — первый тренерский опыт Джойса

Майкл Джойс трудился в команде Марии Шараповой более шести лет начиная с 2004 года. Сперва он был учеником предыдущего наставника Шараповой Роберта Лэнсдорпа, вместе с которым Мария делала первые шаги в женском туре. В это время Майклу отводилась роль спарринг-партнера. После 12 лет в статусе теннисиста-профессионала он отлично справлялся со своей задачей еще и потому, что сам на протяжении 8 лет тренировался у Лэнсдорпа.

— Я был достаточно молод, хорошо играл и мог хитовать, что нравилось семье Шараповых, — радовался востребованности Джойс. — Саму Марию я знал с тех пор, как ей было 10. В общем, понимал, в каком духе ее воспитывали.

Спустя два месяца совместных тренировок Шарапова выиграла Уимблдон-2004, и было решено, что Джойс останется в команде российской теннисистки.

Когда Лэнсдорп ушел, Майкл принял предложение занять его место. Впоследствии Маша выиграла еще два турнира серии «Большого шлема» под руководством Джойса и больше десятка других соревнований. В августе 2005 года россиянка была первой ракеткой мира. На этой позиции она провела семь недель.

В декабре 2010 года на смену Джойсу в команду Шараповой пришел Томас Хогстедт.

— Мы с Майклом так долго работали вместе, что многие вещи стали просто рутиной, — объяснила расставание с тренером Мария. — Майкл мне как брат. Думаю, мы оба хорошо понимали, что пора вводить нового человека со свежей головой и иным взглядом. Мне нужна была встряска.

Шарапова посвятила важную победу матери Джойса

— Прошлый год был очень тяжелым, так как умерла мама моего тренера Майкла Джойса, — сказала после успеха в финале открытого чемпионата Австралии 2008 года Мария Шарапова. — Так что эту победу я хотела бы посвятить именно ей.

Мама Джойса Джейн была лучшим другом Майкла. Джейн успешно боролась с раком 5 лет, и ее пример вдохновлял Шарапову. Теннисистка в то же время переживала трудный период. Из-за травм плеча и запястья в течение сезона 2007 года она не досчиталась титулов. В Мельбурне, Бирмингеме и на итоговом чемпионате Маша проиграла в решающих матчах. Шарапова думала о завершении карьеры, но все же осталась в туре.

Мария и ее родители провели рядом с матерью Майкла ее последние дни и присутствовали на похоронах.

— Майкл — один из самых близких людей в моей команде, в моей семье, — говорила Шарапова. — Его горе мы все восприняли как свое собственное. Джейн болела много лет, причем осложнения чередовались с моментами просветления. Очень сложно тренироваться, когда все ценности и стремления перемешиваются и обретают другой смысл.

Джойс знал, почему Шарапова проигрывает Серене Уильямс

На протяжении всей карьеры Мария Шарапова крайне неудачно играет с Сереной Уильямс. Россиянка выиграла у американки всего два раза — это было в 2004 году, а еще в 19 случаях оказывалась побежденной. Счет по сетам — 39:7 в пользу младшей из сестер Уильямс.

— Одна из главных причин, по которым Шарапова не может противостоять Серене, — упрямство, — уверен Майкл Джойс. — Мария должна играть интеллектуальнее, но она почти не слушает тренерских советов и не воспринимает их. Вот почему ее отец Юрий миллион раз признавался мне, что Маша не выиграет турнир, если нужно будет сыграть с Сереной.

Джойс сыпал обвинения в адрес тренера Серены Уильямс

Однажды Джойс «наехал» на коуча Серены Уильямс Патрика Муратоглу. Сразу после поражения Серены в полуфинале открытого чемпионата США 2016 года Муратоглу появился в американском шоу и сослался на травму колена, говоря о причинах неудачи подопечной.

— Как может тренер от имени игрока оправдывать поражение, не отдавая должное сопернику? — написал Майкл в соцсети. — Сама Серена дала более чем достойное интервью. А этот парень — что он о себе возомнил? Из многих надежных источников слышал, что Патрик платит Серене, чтобы тренировать ее. И после того, что видел, начинаю верить в это. Иначе она бы его давно уже погнала в шею, как и любой приличный человек.

Чем занимался Джойс после расставания с Шараповой?

После завершения сотрудничества с Марией Шараповой Майкл Джойс много путешествовал.

— Просто не хотел быть одним из тех тренеров, которые бегают от одного игрока к другому, — говорил он.

Среди теннисисток, с которыми он впоследствии работал, были Джессика Пегула, Слоан Стивенс и Саманта Кроуфорд.

— Я с детства следила за игрой Шараповой и очень хотела играть, как она, — признавалась Кроуфорд. — Здорово, когда Майкл на тренировках рассказывает, что и как делала Мария для того, чтобы совершенствоваться.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Чем обусловлен выбор Азаренко в пользу Джойса?

Помимо опыта нового тренера, для Виктории Азаренко имело значение то, что Майкл Джойс родом из Санта-Моники, городка в Калифорнии. Здесь же находится резиденция Вики в Соединенных Штатах. Очевидно, что после рождения сына Вика хочет больше времени проводить дома. В тур она готовится вернуться лишь к американской серии турниров летом 2017 года и открытому чемпионату США. Не стоит удивляться, если после них Вика не поедет в Азию, а предпочтет остаться в Калифорнии.

И то, что Джойс все это время может находиться рядом с ней, хотя и обосновался во Флориде, выгодно отличает его от предыдущего наставника Азаренко Вима Фиссетта. Вим обычно находился в команде белоруски только во время турниров, так как был занят заботой о семье и своей академии тенниса.