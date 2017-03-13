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США: ледяной шторм превратил жилой дом в айсберг
14.03.2017 18:28 — Разное | Sputnik Беларусь
Зимняя непогода обрушилась на северо-восток США накануне. Поздний снежный шторм пришел после аномально теплых для северо-востока США января и февраля, когда температура неоднократно поднималась выше 20 градусов по Цельсию. В зоне непогоды оказались десятки миллионов американцев на восточном побережье страны.
Снимки дома-айсберга выложил фотограф Джон Куко на своей странице в
Интернет-пользователи отказались верить, что фото настоящие. Тогда Куко опубликовал в сети и видео.
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Жилой дом, расположенный на берегу озера Онтарио, превратился в глыбу льда после шторма, обрушившегося на США. Смотрите на видео последствия непогоды в штате Нью-...
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