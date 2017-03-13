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США: ледяной шторм превратил жилой дом в айсберг

14.03.2017 18:28 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Зимняя непогода обрушилась на северо-восток США накануне. Поздний снежный шторм пришел после аномально теплых для северо-востока США января и февраля, когда температура неоднократно поднималась выше 20 градусов по Цельсию. В зоне непогоды оказались десятки миллионов американцев на восточном побережье страны.

Снимки дома-айсберга выложил фотограф Джон Куко на своей странице в Facebook. Жилой дом, который принадлежит Куко, стоит прямо на берегу озера Онтарио, всего в 7,5 м от воды. Вероятнее всего, озеро во время бури штормило, а сильные порывы ветра сдували водяную пыль прямо на жилое строение.

Интернет-пользователи отказались верить, что фото настоящие. Тогда Куко опубликовал в сети и видео. 

 
 
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Жилой дом, расположенный на берегу озера Онтарио, превратился в глыбу льда после шторма, обрушившегося на США. Смотрите на видео последствия непогоды в штате Нью-...

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