Зимняя непогода обрушилась на северо-восток США накануне. Поздний снежный шторм пришел после аномально теплых для северо-востока США января и февраля, когда температура неоднократно поднималась выше 20 градусов по Цельсию. В зоне непогоды оказались десятки миллионов американцев на восточном побережье страны.

Снимки дома-айсберга выложил фотограф Джон Куко на своей странице в Facebook . Жилой дом, который принадлежит Куко, стоит прямо на берегу озера Онтарио, всего в 7,5 м от воды. Вероятнее всего, озеро во время бури штормило, а сильные порывы ветра сдували водяную пыль прямо на жилое строение.

Интернет-пользователи отказались верить, что фото настоящие. Тогда Куко опубликовал в сети и видео.