Между футбольными клубами «Лахти» и БАТЭ достигнута договоренность о переходе в стан «желто-синих» 21-летнего финского нападающего Яссе Туоминена, сообщает официальный сайт 13-кратных чемпионов Беларуси.



Яссе Туоминен. Фото: fcbate.by

Как отмечал на днях главный тренер БАТЭ Александр Ермакович, финский футболист произвел хорошее впечатление во время просмотра на сборе в Турции, но переговоры с «Лахти» о трансфере футболиста проходили тяжело . В итоге сторонам все же удалось договориться.

Яссе Туоминен родился 12 ноября 1995 года в Лахти. Воспитанник школы ФК «Рейпас». Первый тренер — Томми Килпинен. Рост — 186, вес — 74.

Дебют Туоминена в главной команде «Лахти» состоялся 1 февраля 2013 года в поединке Кубка лиги против ТПС из Турку (0:0). В том сезоне не хватающий звезд с неба «Лахти» стал победителем третьего по значимости национального турнира. Правда, в финале Яссе задействован не был, чего не скажешь о решающем поединке Кубка Лиги-2016, в котором Туоминен отыграл от звонка до звонка против хорошо известного болельщикам «желто-синих» СИКа, с которым борисовчане играли в минувшем сезоне в квалификации Лиги чемпионов. Дело дошло до серии пенальти, и «Лахти» оказался сильнее — 4:3.

Вообще же в сезонах-2013−14 Туоминен защищал цвета преимущество второй команды «Лахти», выступавшей в третьем по рангу дивизионе.

Весной 2015 года Туоминен был отдан в аренду представителю второй лиги МП из Миккели. Там Яссе находился до конца лета. Его качественная игра явилась сигналом для боссов «Лахти», которые в спешном порядке отозвали футболиста в основную команду — во всех шести осенних поединках Туоминен появлялся в стартовом составе.

В чемпионате Финляндии-2016 Яссе стал не просто лидером, а лучшим бомбардиром «Лахти» (10 голов).

За несколько лет Туоминен прошел путь от юниорской до национальной сборной Финляндии. Дебют за главную команду страны состоялся 9 января нынешнего года в контрольном поединке против сборной Марокко (1:0) — Яссе вышел на замену на 73-й минуте. А спустя три дня сыграл заключительные 30 минут спарринга со сборной Словении (0:2).

Яссе Туоминен: «Сделал большой шаг вперед»

Финский форвард Яссе Туоминен прокомментировал свой переход в ряды «желто-синих» для пресс-службы БАТЭ.



Яссе Туоминен. Фото: fcbate.by

— Для меня переход в БАТЭ — большой шаг вперед. Клуб из Борисова хорошо известен в Европе благодаря выступлениям в турнирах под эгидой УЕФА. Победы над «Баварией» и «Ромой» говорят сами за себя. Рад, что стал частью этой команды. Я уже провел в ней некоторое время, и атмосфера мне очень понравилась. Игроки, тренеры, президент клуба были очень приветливы.

Благодарен ФК «Лахти» за все, что он сделал для меня. Особое спасибо за понимание. Мой трансфер был не из легких, но я очень хотел попасть в БАТЭ. Не поехал на сбор в Испанию с «Лахти», так как был уверен, что переговоры закончатся успешно. Спасибо руководству ФК БАТЭ за терпение.

Сейчас я хочу прогрессировать с каждой тренировкой. Буду рад поскорее прибыть в Беларусь и сыграть на поле «Борисов-Арены». Постараюсь помочь команде достичь всех поставленных целей. Понимаю, что это не только большая возможность, но и большая проверка для меня. Приложу максимум усилий, чтобы доказать болельщикам БАТЭ, что я хороший футболист, — сказал Яссе Туоминен.