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С начала марта в Беларуси за акции протеста задержали более 100 человек
14.03.2017 18:51 — Разное | Ежедневник
Правозащитный сайт "Весна" обнародовал список лиц, задержанных за акции гражданского и социального протеста с начала марта.
По состоянию на 14 марта в список вошло уже более 100 человек, пишет "
Правозащитники отмечают, что задержания происходят за акции в защиту Куропат и протесты против декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества".
Большую часть задержали не в Минске, а в регионах — Брест, Гомель, Барановичи, Орша, Бобруйск и др. Как отметил в эфире "Еврорадио" Валентин Стефанович, этот перенос активности в регионы породил определенные проблемы для правозащитников. Также он отметил, что в списке пострадавших стало больше незнакомых фамилий: это люди, которые ранее не принимали активного участия в общественной жизни.
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Правозащитный сайт "Весна" обнародовал список лиц, задержанных за акции гражданского и социального протеста с начала марта.
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