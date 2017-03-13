



Правозащитный сайт "Весна" обнародовал список лиц, задержанных за акции гражданского и социального протеста с начала марта.

По состоянию на 14 марта в список вошло уже более 100 человек, пишет " Еврорадио ".

Правозащитники отмечают, что задержания происходят за акции в защиту Куропат и протесты против декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества".

Большую часть задержали не в Минске, а в регионах — Брест, Гомель, Барановичи, Орша, Бобруйск и др. Как отметил в эфире "Еврорадио" Валентин Стефанович, этот перенос активности в регионы породил определенные проблемы для правозащитников. Также он отметил, что в списке пострадавших стало больше незнакомых фамилий: это люди, которые ранее не принимали активного участия в общественной жизни.